Hreh tak chungin inkharkhip hi pawh sei loh theih loh a ni:Health Minister

Health Minister Dr. R.Lalthangliana chuan Covid-19 hrileng inkaichhawnin a vawrtawp a thlen mek lai leh, damlo enkawlna hmun hrang hrangah in êk beng a nih tawh bakah, dinhmun hlauhthawnawm taka awm mek lai thlirin hreh tak chungin inkharkhip pawhsei loh theih loh a nih thu a sawi.

He thu hi nimina SAD Conference Hall, MINECO-a thuthar thehdarhtute nena an inkawmhonaah sawiin, Health Minister chuan, “Mipui vantlanga sawi pawh hi a hrehawm a, a chhan chu ZMC-ah hian kan in êk beng tawh a, damlo enkawlna quality thlengin a nghawng tawh. Khum awm zawng zawng luah khah vek a ni a. ZMC-ah in-admit ngaihna awm tawh bawk si lo. Kan inthlahdul chuan nunna kan inchân ṭeuh ang tihte hi a hlauhawm tak zet,” tia sawiin, “Kan economy te, nitina eichawp zawng te dinhmun hi ka hriatthiam-puiin ka tawrhpui a, amah-erawhchu, kan dinhmun thlir hian hreh tak chunga inkhar-khip kalpui a ngai a ni,” a ti.

Aizawl Municipal Corporation (AMC) huam chhunga inkharkhip kalpui a ṭul chhan chu Aizawl hi Covid-19 vei an tam hrim hrim avang leh hri vanga nunna chân a tam filawr avanga nasa taka inkhuah-khirh hi a ṭul bik thu a sawi a. Health Minister sawi danin, Mizorama Covid-19 vanga thi 150 zingah mi 118 chu Aizawl mi vek an ni a, Kolasib-ah mi 15, Lawngtlai district-ah 6, Serchhip district-ah 3; Lunglei, Mamit leh Saitualah 2 ṭheuh, Siaha leh Champhai district-ah pakhat ve ve nunna chân an awm tawh a ni.

Nimin chhun dar 12 thlenga case neih 12182 zingah Aizawl district chhung tam berin, 9420 an awm a, Kolasib chuan dawtin 738 an nei a, Lunglei district 723, Lawngtlaiah 569, Mamit-ah 330, Cham-phaiah 155, Siaha-ah 144, Serchhipah 63, Saitualah 38, Khawzawlah 2 awmin, Hnahthial hi positive awm lohna awmchhun a ni.

Health Minister hian Mizoram leh Assam ramri buaina kal zela kawng mamawh lakluhna kawngpui an dan hian nghawng nasa tak a neih thu a sawi a, “Covid buaipui vanglai tak maia Assam-in economic blockade an siam hi a hun lo tak zet a. Medical equipment, oxygen cylinder-te kawng laka tangkhang a awm mek a ni,” a ti a. Mihring nun hona leh indonaah pawh an tihduh loh tur Assam lamin an ti duh tlat mai chu a ngaih thutak thu a sawi a. Hemi chungchang hi Union Home Minister Amit Shah leh Union Health Minister bakah Assam health Minister hnenah DO letter a thawn thu a sawi bawk.

Health Minister hian sorkar laipuiah RT-PCR test kit 2000, RNA exreac-tion test kit 2000 bakah Viral Transport Media (VTM) 2000 nen a vaiin 6000 a chah chu rokhawlhna a awm loh chuan vawiin hian Assam thlawh kanin, Lengpui thlawhtheihna ṭum hmunah a lo thlen beisei a nih thu a sawi a ni.

ZMC Director Dr John Zohmingthanga chuan, kumin July thla chawhnu aṭangin ZMC-a damlo khum 307 chu a khah vek thu a sawi a. July ni 30 khan damlo lut zawng zawng ward-a damlo awmpuitu leh ICU a mi te nen mi 424 an inbeng thu a sawi a. “July thla chawhnu aṭangin kan khat reng a, hospital a lo khah lutuk hian senso a lo sang a, bawlhhlawh nasa tak kan siam belh a, damlo an tam zawh poh leh viral concentration a titamin, thawktute tan risk a sang a. Hri inkaichhawng an tam phah bawk,” a ti.

Health Minister Dr R Lalthangliana hova nimina SAD Conference Hall, MINECO-a thu thar theh-darhtute nena inkawmhona-ah hian I&PR Minister Lalruatkima, MoT Chairman Dr ZR Thiamsanga, NHM Director Dr Eric Zomawia, Covid-19 chungchanga sorkar aiawha thupuangtu Dr Pachuau Lalmalsawma, ZMC Director Dr. John Zohming-thanga leh I&PR Director Lallianpuii te an tel a ni.

