July ni 26-a thil thleng CBI chhuitir tura ngenna PIL thehlût

July ni 26-a Mizoram leh Assam ramri-a buaina chhuaka Assam Police paruk leh Civil mi pakhat an thihna leh mi 70 chuangin hliam an tawrhna thleng chungchang Criminal Investigation Bureau (CBI) chhuitir tura phutna Public Interest Litigation (PIL) Gauhati High Court-a thehluh chu ngaihtuah a ni.

PIL thehluttu hi Dadara Police Station, Hajo-a mi, Jitu Deka (39) a ni a, Deka hian petition hi Article 226 of the Constitution of India (Enforcement of the Fundamental Rights guaranteed to the citizens of India under Articles 14 and 21 of the Constitution) hnuaiah a file a ni.

Court-a Jitu Deka aiawhtu senior advocate Amit Goyal chuan, “Petition thehluttu-in a tarlan dan chuan he thil thleng chungchang chhui chianna mumal hi a la awm lova, dik taka chhui zui a nih theih nan CBI kuta hlan a ngai a ni,” a ti.

Chief Justice Sudhanshu Dhulia leh Justice Manash Ranjan Pathak-te awmna bench chuan state pahnih inkara thubuai awm chu Supreme Court thuneihna pawn lam a ni tih sawiin, Gauhati High Court chuan article 131 of the Indian Constitution thlir chungin an thuneihna an hmanna tur a nih leh nih loh an zirchiang dawn tih an sawi a ni.

Goyal chuan court-ah, “Court-a an thu thlen chu ramri chungchang buaina a ni lo a, inthahna thleng chungchang a ni a, hemi thila mawhphurtu zawn chhuah a ṭul a ni,” a ti ve thung a, a sawi zelnaah he buaina thlengah ahian Assam leh Mizoram Police-te chuan Light Machine Gun (LMG) leh ralthuam dang an hmang ve ve nia sawi a nih thu leh, hemi chungchang hi dik taka chhui a nih theih nan CBI kuta dah mai chu a ṭha zawk tih a sawi a ni.

Court-a an thu thlen ngaihtuahna tihtawp a nih hma hian Gauhati High Court chuan state-a avocate generals zawng zawng chu he thil hi an khawih tur a ni em tih zirchiang turin a hrilh a ni.

