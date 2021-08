Khaw thenkhatah Pathian Biak inkhawm nei tan leh ta

Nimin aṭang khan Serchhip District chhung khaw ṭhenkhatah Pathian Biak Inkhawm neih ṭan a ni leh ta.

Mizoram sawrkarin Covid-19 hri leng mek a darh zel lohna tura ni 22.8.2021 (Pathianni) aṭanga ni 4.9.2021 (Inrinni) zanlai dar 12:00 thleng awh tur inkaihhruaina a tihchhuahvbawhzuia Serchhip District Bawrhsapin Serchhip District chhunga inkaihhruaina tur a tihchhuahah Covid-19 hri kai mek awm lohna khuaahte Pathianni chhuna inkhawm phalsak theih an nih thu a tihchhuah angin khaw ṭhenkhat chuan inkhawm phalna an dil a, Serchhip District Bawrhsapin phalna a pek angin nimin aṭang khan khaw ṭhenkhatah chuan Pathian biak inkhawm neih ṭan a ni.



District Bawrhsap chuan Inrinni khan District chhunga khaw pali – E.Lungdar, Mualcheng, Ngentiang leh Lungkawlhte chu inkhawm phalna a pe a, Zothlifim-in a biak kualnaah Lungkawlh tih loh khawdang pathumahte hian nimin aṭang khan kohhran hrang hrangten Pathian Biak Inkhawm an kalpui nghal a, Lungkawlh erawh District Bawrhsapin phalna a pek thu hi Inrinni zan dar 9 hnua an hmuh chauh avangin nimina inkhawm nei turin kohhranten ruahmanna an siam hman lova, hei vang hian nimin khan

kohhran hrang hrangten inkhawm an nei lo tih Lungkawlh VCP Lalramnghaka chuan a sawi.



Nimina Pathian Biak inkhawm kalpuina khuaahte hian chawhma lamah Sunday School kalin, chawhnu lamah sermon inkhawm an nei hlawm a, kohhran mipui inkhawm chhâwk awm lovin a duh apiang inkhawm theih turin ruahmanna an

kalpui hlawm a, thupêkin a phal loh angin inkhawmnaah zaiho a ni lo thung a ni.



Hetihlai hian khaw ṭhenkhat, Covid-19 hri vei awm lohna khaw zinga Pathian biak inkhawm dilna thehlut tawh, District Bawrhsapin inkhawm phalna a lacpek loh khaw ṭhenkhatah pawh nimin aṭang khan sawrkarin zawm tur dân a siam zawm chunga inkhawm nei ṭan ve nghal pawh an awm tih thu dawn a ni bawk.

