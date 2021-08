Kuminah September ni 3-ah Teachers’ Day hman nise ti

Nimin khan School Education Secretary Dr. Lalzirmawia Chhangte, IAS hovin Teachers’ Day lo thleng tur pualin SAW Conference Hall, MINECO-ah State Level Working Committee ṭhutkhawm neih a ni.

Meeting chuan Covid-19 hrileng avangin Teachers’ Day 2021 hi hman a remchang lo a nih pawhin Teachers’ Day vawi 60-na hi a remchan anga hman leh ngei ni se an ti a, kumin Teachers’ Day September ni 5 chu Pathianni a nih avangin, September ni 3, 2021 (Zirtawpni)-ah hman an remti a, District tina Deputy Commissioner te hi District Level Committee-a Chairman an nih angin an kaihhruaina hnuaiah District Level Committee-in hman dan tur relin, ṭha an tih anga hman ni se, an ti bawk.

Hei bakah hian sum tuak dan chungchang sawiho a ni a, kum danga an tih ṭhin angin zirtirtu pakhat zelin Rs.50/- thawh leh nise, amaherawh chu Covid-19 hrileng avangin kumin chu school naupangten tihluihna awm lova Rs.10/- an thawh ṭhin chu âwl ni se, an ti a, heng sum tlingkhawmte hi zirtirtu natna khirhkhan tuarte ṭanpuina atan pek ṭhin a ni, tih tarlan a ni bawk.

Teachers’ Day denchhenin National leh State Awardees-te an awmna District ṭheuhah remchang an tih angin chawimawi ni se, tih pawm tlan a ni bawk.

Like this: Like Loading...