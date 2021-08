LADC-ah sawrkar ding laiin bûkna a paltlang zo lo

Lai Autonomous District Council (LADC)-a MNF sawrkar, Chief Executive Member Mang-hmunga Chinzah kaihhruai chuan House-ah bûkna a paltlang zo lo.

Nimina LADC Session-ah sawrkar ding lai rintawklohna motion MNF Member paliten thehlutin motion hi nimin vek chaw-hnu dar 2 aṭang khan Chairman V.Zirsanga kaihhruaina hnuaiah sawiho a ni a, hemi hnu hian motion hi bân pharin buk a ni a, Motion thlawptu lamah member 12-in ban pharin, sawrkar dinglai ring tawk lamah member 10-in ban an phar thung a. South Lungpher bialtu MDC Congress Member C.Lalmuanthanga chuan sawrkar buknaah hian ban a phar ve lova, heti hian LADC-a Executive Committee, Chief Executive Member Manghmunga Chinzah kaihhruai chu paihthlak a ni ta a ni.

MNF member 4-ten sawrkar ding lai an rintawk lohna an thehluhah langtlang sawrkar an beisei chu hmuh tur a awm lo tih an sawi a, sawrkar hna lak leh chanvo sem rual kawngah member-te an inkhairual lo an ti bawk.

CEM paihthlak tak Manghmunga Chinzah hi nikum December ni 14 khan CEM atan lakluh a ni a, hemi hnu December ni 22 khan Executive Member-te la lut lehin, thla 9-a upa CEM Manghmunga kaihhruai sawrkar chu nimin khan paihthlak a ni ta a ni.

LADC inthlanpui nikum December ni 4-a neihah khan Seat 25 awmah MNF-in seat 20 changin, Independent Member pathum bakah BJP leh Congress Member pakhat ve ve thlan tlin an ni.

LADC Session hi vawiinah chhunzawm a ni ang a, LADC Dan ding lai angin sawrkar ding lai paih thlak a nih chuan darkar 48 chhungin Executive body thar din tur a ni a, sawrkar ding lai paih thlatute hian an hruaitu tur an tihfel thuai beisei a ni.

Nimina LADC Session-ah hian Elected Member 25 zingah dam lohna vanga Session kal thei lo Deputy Chairman tih loh chu an kalkim a ni.