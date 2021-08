Lakhuihthei leh Dragonfruit Delhi-ah thawn

Nimin zing khan a vawi khatna atan Horticulture Department leh Clover Organic Pvt. Ltd.-te ṭangkawp buatsaihin kuthnathawktute tharchhuah, Lakhuihthei leh Dragonfruit chu Delhi-a thawnchhuah turin JC Ramthanga, Addl. Chief Secretary, Horticulture Department chuan Horticulture Centre Chite aṭangin a vai liam (flag-off).

Heng thei thar chhuahte hi Air Cargo-in Delhi-ah phurh a ni a, thei thawn chhuah zawng zawng hi Lakhuihthei 11 qtls. leh Dragonfruit 4qtls. a ni a. Lakhuihthei hi 15qtls. thawnchhuah tum a nih laiin Air India-in ṭum khatah 15qtls. chauh an phurh theih avangin 4 qtls. dang hi vawiinah thawn leh tum a ni bawk a ni.

Lakhuihthei hi Tuichang-ral FPC hnuaia Sialhawk khuate thar chhuah niin, anni hi Horticulture Department leh Mission Organic Value Chain Development for Northeast Region hnuaia kuthnathawktu intelkhawm an ni a, Dragon fruit hi Horticulture Department hnuaia farmer thlanchhuahte thar a ni a. Variety chi hnih a sen leh a var thawnchhuah a ni a, Dragonfruit sen hi Kolasib aṭanga tharchhuah a ni a, a var hi Kawlkulh khua aṭanga tharchhuah a ni bawk.

