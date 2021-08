Lunglei Vegetable Supply Chairn kalpui tawh lo

Inkharkhip tlema thlahdul chhoh a nih tak hnuah mimal sumdawngten dawrte an hawn theih tak avangin a hranpain Lunglei Vegetable Supply Chain (VSC) chu kalpui a ni tawh rih lo.

Lunglei DHO Vansanga chuan Horticulture Deptt-in vegetable Supply Chain hnuaiah hian thei lam chi Dragon Fruit, lakhuihthei leh Tomato lam te an buaipui zual bik tih a sawi a, Dragon Fruit hi Haulawng tlang dung a mi te thar chhuah a ni tlangpui a, hemi an rawn phurhna tur lirthei hi DC in a ruahman sak a. Dragon Fruit hi a hmunah chuan Kg-ah 120/150 te niin Lungleiah chuan 180 vel te a ni tlangpui.

Hetihrual hian Tomato hi Khawzawl Dist chhung ami Tualte atangin an la lut nual tawh tih a sawi a, tun boruak a ziaawm chhoh takah chuan mimal sumdawng ten an han la ve ta a ni a ti.

Lunglei HPC-in Tualte Tomato an leisak hma chuan Hualtu khaw ho Green House atanga an thar vawi 3/4 vel chu Horticulture Deptt hian an han leisak tih a sawi bawk. Deptt in an leisak hian an lakna rate ang chiahin hlep um lovin Deptt hian an lo hralhsak leh a, Haulawng tlang dung, Ralvawng leh Tawipui-N lam atangin lakhuihthei chu Lunglei a hralh turin lakluh a ni bawk.

