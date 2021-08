Mamit-a pawl hrang hrang leh sawrkar hotuten an District dinhmun hrang hrang an sawiho

Nimin khan DC Conference Hall, Mamit-ah Dr. Lalrozama, IAS, District Bawrhsap hovin Mamit khawpui chhunga pawl hrang hrang hruaitute leh Sorkar officials te’n Mamit District chhunga hmasawnna hna kal mek leh hmachhawpte bakah District dinhmun hrang hrangte sawihoin an thukhawm.

Meeting-ah hian District Bawrh-sap chuan Bru laklet tawhte chhawm-dawlna chungchang tarlangin 8th Batch-ah chhungkaw 14 te Repatriate niin package zawng zawng pek zawh vek tawh a ni a. Chhungkaw 14 zingah normal ration card chhungkaw 5 in an nei tawh a, a bak chhungkaw 9 te nei tura hmalak mek anih thu a sawi a. An fixed deposit pawh September 2021-ah hian a mature dawn tawh thu a sawi bawk. 9th Batch-ah chhungkaw 199 Repatriate an ni a, an zinga chhungkaw 131 te hi 30th October, 2021 thleng package pek tur an la ni a, chhungkaw 68 te hi 30th November, 2021 thleng package pek tur an ni. Repatriate te hi Cash Assistance Rs.4,00,000/-, House Building Assistance Rs.1,50,000/-, Monthly Assistance Rs.5,000/- (kum hnih chhung atan) bakah Free Ration pek an nih thu a tarlang.

Mamit District chu Aspirational District kan nih angin Aspirational District hnuaia hmalakna te kalpui mek zel a ni a. TB vei hmuhchhuahah kan ti that thu meeting-ah hian tarlan niin Anganwadi khaw 11-ah sak a ni a. Mobile Clinic atan Ambulance 3 leh Mobile Pick up lei a ni. Telemedicine kits semchhuah chu thingtlang lamah tangkai taka hman anih thu tarlan niin Mamit District Hospital, nau neihna lama kan changtlun theih nan hmanraw hrang hrang lei nan Nuai 17.2 hman a nih thu tarlangin Mobile Laboratory kit, natna hrang hrang 36 test theihna khaw thenkhatah pek a nih thu tarlan a ni bawk. Hei bakah Aspirational District hnuaia khaw thenkhata Sub Centre leh Health Worker Quarter sak mekte Third party Monitoring angin MJA, Mamit District te’n an tlawhkual thu tarlan a ni . District Bawrhsap chuan Aspirational District Programme kalpui mekah hmasawnna kawnga khaw hnufual bik (Low Performing Villages) khaw 23 thlan bik an nih thu sawiin heng khuate tan hian NEC hnuaiah Nuai 100 hmanga Project kalpui tur a nih thu a sawi a. Heng khua-ah te hian Aspirational District Campaign, hriselna, puitling ziak leh chhiar thiam lo te thiamtir leh financial inclusion pawimawhna chungchang tlangau hmanga mipuite puantir thin niin chawlhkar 25 chhung kartin campaign au hlate hi autir thin an ni, tlangau te hian kar 1-ah cheng 100/- zel an hlawh dawn a ni.

Nimina ṭhutkhawmah hian Mamit District Covid-19 dinhmun tlangpui ngaihthlak a ni a. Covid-19 vanga kan District chhungah mi 2 an thi tawh chu District Bawrhsap chuan pawi a tih thu sawiin mipuite he hrileng laka fimkhur zel turin a chah bawk.

Meeting-ah hian DC, Mamit chuan ramri chungchanga Sorkar hmalakna hrang hrangte a tarlan bakah SP, Mamit pawhin ramri venghim tura Police duty dan tlangpui report pein ramri venhimna kawngah leh a ruka ruihhlo tawlhruk dona kawngah mipuite chu thawhpuiah a sawm nghal bawk a ni.