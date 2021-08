Manchester United-ah Ronaldo a kir dawn

Manchester United chuan Cristiano Ronaldo chu Juventus aṭanga lakir turin inremna an nei tih an sawichiang.

United hian kum 36-a upa, Ronaldo manah hian £12.8m pek an remti a, tunah hian mimal thila inremna, visa leh medical neih chiah hmabak a ni tawh a, Ronaldo hian 2009-a Real Madrid a pan hmaa Old Trafford-a hun a hman hmasak zawk khan game 292 a khelhah goal 118 a thun hman a ni.

Ronaldo hi Manchester City lam pan tur anga sawi reng a ni a, a club hlui Real Madrid lama kir leh tur anga sawi a ni bawk a, mahse Ronaldo hian let lehna atana a beisei ngam loh United-in an dawr takah chuan United-a kir chu a thlang ta zawk a ni.