Mizoram Pharmacist-te luang chhuak

Mizoram Pharmacists’ Association chuan Mizorama Covid-19 hri kaite, a bikin thingtlang lama chengte, dam-dawi leh mamawh lam-khawmna tura buaithlak deuhte hnena Covid Kit sem turin damdawi, oximeter leh thil dang ṭhahnemtak chu nimin khan Health Minister Dr. R. Lalthangliana hnenah an hlan.

Heng bungrua leh dam-dawite leina tur hian Mizo-ram Pharmacists’ Association member-te chuan `311,200/- an thawhkhawm a, CMO te kaihhruaina hnuaiah District tina Pharmacist te, khaw hrang hranga medical team leh Local Task Force-te nen ṭangtlangin semchhuah dan tur ruahmanna siam a ni.

Mizoram Pharmacists’ Association member te hi sawrkar hnathawk leh thawklote niin, Mizoram State Pharmacy Council-a in register te inzawm-khawm pawl a ni a, Pharmacist-te hian hripui dona atana Mizoram sawrkar insenso nasat ziate hriain tlem tala sawrkar ko chhawkzan a nih theih beiseiin leh, hripuiin thingtlang kilkhawr ber pawh a luhchilh mek laiin, khawpui pawn lam, damdawi leh hmanrua lam zung zung harsatna hmuna awmte mamawh engemaw chen phuhruk ṭula an hriat vanga che chhuak an ni.

