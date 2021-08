Mizoramah Covid-19 vanga nunna chan mi 200 tling ta

Nimin khan Mizoramah Covid-19 vanga nunna chân pahnih an awm leh a, heti hian Mizorama Covid-19 hri kai nunna chân chu mi 200 an tling ta a ni.

Nimina hri kai nunna chânte hi Lalthanmawii (50), Maubawk leh Laleng-kima (36), Kawnpuite an ni a, Lalthanmawii hi hri a kai tih hmuhchhuah ni, August ni 3-ah ZMC-ah dahluh niin, Lalengkima hi August ni 2-ah hri a kai tih hmuh-chhuah a ni a, August ni 13-ah ZMC-ah dahluh a ni.

Nimin zinga report tihchhuahah Mizoram hmun hrang hrangah Covid-19 hrikai mi 292 hmuh thar leh an ni a, ZMC RT-PCR Laboratory-ah sample endik a awm lo a, District hrang hrang TrueNAT Laboratory-ah hrikai hmuhchhuah 12 awmin, Rapid Antigen Test hmangin hrikai hmuhchhuah 280 an awm bawk a, Pathiannia sample test zawng zawng hi 2093 niin, 13.95% in hri an kai a, symptom nei – 228 leh symptom nei lo – 64 an ni.

Nimin khan Mizoram chhunga Covid-19 hrikai enkawlna hmun hrang hrang atangin mi 385 dam takin an chhuak a, nimin tlai thleng khan Mizoram pumah hrikai 52,472 tling tawhin an zinga 46,675 (88.95%) te enkawl dam an ni tawh a, hri kai enkawl mek 5597 awmin hrikai zingah mi 200 in an thihpui tawh bawk a ni.

IDSP report danin, nimin tlai thleng khan District hrang hrang zingah Aizawlah hrikai enkawl lai tam berin 3306 an awm a, Kolasibah 766 an awm a, Lawngtlai ah 374, Mamit ah 343, Lunglei ah 277, Siaha ah 197, Champhai ah 159, Serchhip ah 90, Hnahthial ah 68 leh Saitualah 13 awmin Khawzawl District ah hrikai enkawl mek 4 awmin an tlem ber a ni.

