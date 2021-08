MLA Prof. Lalnunmawia’n Health Departmet hnenah Ambulance a hlân

Nimin khan Aizawl South-III Bialtu MLA Prof.F.Lalnunmawia chuan a bial chhung Sialsuk PHC-a damlo phurhna tur Ambulance chu Health & Family Welfare Department hnenah a pe.

Prof. F.Lalnunmawia, MLA chuan a bial chhunga Sialsuk PHC-ten ambulance an neih chu a hlui tawh avangin a tlan hlei thei tawh lo va, Covid-19 hri len lai a nih avangin Ambulance mamawhna a san em avangin Ambulance thar hi Sialsuk leh a chhehvel khuaten ṭangkai taka an hman a beisei, tih a sawi a, Ambulance Document leh chabi te Dr.F.Lallianhlira, Principal Director H&FW hnenah a hlan nghal a. Ambulance Registration pawh Health Department lamin an buaipui chho nghal dawn a ni.

Ambulance hi Rs.5,68,792 senga lei a ni.

