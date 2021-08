Newcastle-in Willock lei nan Pound 20m sen an inhuam

Newcastle chuan Arsenal-in midfielder Joe Willock man atana an chhiar £20m chu pek an remti.

Magpies boss Steve Bruce hian season liam taa loan-a an chhawr kum 21 mi, Willock hi a ngheta lak a duh thu hi a zep lova, Willock hian season liam ta khan January thlaa Newcastle hi zawmin, Premier League game 7-ah a zawnin goal a thun a, division hniam lama an tlak loh phahna atan a ṭangkai hle a ni.

Newcastle hian Willock hi mimal thilah chuan inremna an neihpui tawh a, Arsenal manager Mikel Arteta chuan Pathiannia friendly match-a Tottenham an hneh loh ṭum khan a squad-ah a telh lova, a chhan a sawi lo bawk a, England Under-21 international hian season liam ta pawh khan Gunners tan league game 7 chauh a khel a ni.

Arsenal hian amah thlak turin Leicester midfielder James Maddison lak an tum niin sawi a ni a, mahse Foxes boss Brendan Rodgers chuan England international hi a chhuah a rin loh thu a sawi a ni.

Like this: Like Loading...