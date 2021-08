NH-306 dan pin vanga harsatna chinfel dan awlsam ber chu KMMTTP siam zawh thuai a ni:Governor

Niminpiaha Mizoram Governor atana lakluh, Governor Brig (Dr) BD Mishra (Retd) chuan ramri buaina avanga Mizo-ram mamawh lakluhna kawngpui- National Highway 306 (NH 306) dan pin a ni ṭhin chu thil ṭha lo tak, mihring puite dikna leh chanvo hnualsuatna a ni a ti a, he harsatna chinfel dan awlsam ber chu Kaladan Multi-Modal Transit Transport Project(KMMTTP) a rang thei ang bera siam zawh a ni a ti.

Governor hian he thu hi nimina PWD, Health leh Home Department-te hmalakna belchiang tura heng department hotu liante a kawmnaah a sawi a, Governor chuan PWD hotute chu KMMTTP project pawimawh tak chak zawka thawk tur leh project hnathawhna tur sum tâng mek pawh nawrchhuah a nih theih nan Central sawrkar nawr turin a chah a, a ṭul chuan Mizoram Governor a nihna ang pawhin Central sawrkar dawr a inhuam thu a sawi a, tunah chuan NH-306 hi Mizoram nunna hnar a ni rih a, mahse KMMTTP siam zawh a nih hun chuan Mizoram tan nitin mamawh leh bungraw châwkluhna kawngpui zau zawk leh awlsam zawk a awm dawn tih a sawi a, he kawngpui hi Mizoram tan mai ni lo, India hmarchhak leh India ram pum tana project pawimawh tak a ni tih a sawi bawk a ni.

Governor leh official-te inkawmnaah hian Mizoram leh Assam ramri buai chungchanga Mizoram sawrkar dinna, hmalakna kal mek leh hmachhawpte Home Department aiawhin Vanlalngaihsaka, Secretary leh David H.Lalthangliana, OSD-ten an sawi a, Covid-19 hrileng dona kawnga Mizoram sawrkar hmalak-na kal mekte leh hma-chhawpte R.Lalramnghaka, Special Secretary, Health Deptt. chuan a sawi a, Lalruatkima, Chief Engineer (Highways), PWD chuan Mizoram mai bakah, India Hmarchhak leh India ram tana Project pawimawh tak thawh mek Kaladan Multi-Modal Transit Transport Project (KMMTTP) chungchang report a pe a, he project a khawmuan chhante a sawi bawk a ni.

Governor chuan ramri buaina chungchang pawh ralkhat aṭanga a lo hriat aia a chian thar sawt thu sawiin, buaina chinfel kawng chu silaimu hmetpuak tawh miah loa boruak muanawm tak nen zawh a ṭul hmasa a ni a ti a. Thuneitu sang zawk – state level anga ramri buai chingfel tura indawrna atan ramri hrula district-ahte boruak muanawm a awm ngei ngei a ṭul hmasa a, ramri hrula a boruak muanawm siam tur chuan ramri hrul district hotute – Mizoram lama Deputy Commissioner leh Superintendent of Police te leh Assam lama Deputy Commissioner leh Superintendent of Police-te an pawimawh hmasa ber a ti.

Governor chuan ramri hrula district thuneitute hi state pahnih karah boruak muanawm a awm theih nan an inṭhian ṭhat a ngai a, nitin emaw a theih anga zingin an inbiak tawn a, chanchin an inhrilh reng a ṭul a, Forest Official-te pawh Police hruaia ramri buai lai an tlawh loh a ngai bawk a ni a ti.

Covid-19 hrileng dona kawngah Mizoram sawrkar a che ṭha tawka a hriat thu a sawi a, amaherawhchu, hrileng tawp hun a hriat loh avangin Health Department chu damlo khum siam belh kawngah te, Covid-19 hri veite enkawlna bik Hospital siam belh kawngah te, Oxygen a tam thei ang ber khawl chungchangah te, Ventilator tam zawk neih belh chungchangah te, a thawktu inlak belh kawngah te, Vaccine chak zawka pe tur te, hri veite enkawlna bik damdawi tam zawk nei turte leh Covid-19 hri leng dona kawnga fimkhurna mipui hnena nasa zawka zirtir kawngahte tha thlah lova ṭangmar pat turin a chah a ni.

Like this: Like Loading...