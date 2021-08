Phai lam chanchinbumi lo kalte leh MJA member-ten inkawmhona nei

Mizoram leh Assam ramri buaina a hmuna thil awmdan hrechiang tura rawn kal, phai lam journalist ṭhenkhat chuan nimin khan Aizawl Press Club an tlawh a, Mizoram Journalists’ Association (MJA) member-te nen an inkawmnaah state chhung chanchin thar inhrilh tawnna kawnga thawhhona leh inpawhna ṭha zawk a awm theihna tura ṭul leh pawimawh an tihte an sawiho.

Inkawmkhawmna hi MJA Gen. Hqrs. president Zonunsanga Khiangte chuan a kaihruai a, tunhnaia ramria thil thleng chungchanga thil thlen dan dik tak hrechiang tura a buzawl ngeia rawn luhchilh national media-te an lo lawm tih a sawi a, Mizoram chu ram kilkhawra awm a nih avangin a ram leh a chhunga chêngte chanchin ram chhung hmun danga media lian zawkten an hrechiang tawk lo fo ṭhin nia an hriatna chu tuna rawn kalte chuan an rawn thlak danglam ta nia an hriat thu a sawi.

Phai lam media lo kal zinga a senior ber Subir Bhaumik (NDTV) chuan Mizoram chanchin leh thuthar awmte hriat zung zung theihna turin Mizo journalist-ten ṭan an lak deuh deuh a ṭul nia a hriat thu sawiin, ṭhalai zawkte chu tuna an thlen chin duhtawk mai lo turin a fuih a, India ram chhung leh ram pawn thlenga journalist hriat hlawh nih tum turin a fuih.

CNN IBN reporter Amit Pandey chuan tun ṭum ramria thil thleng leh nidangah pawh, Mizoram kaihhnawih thil hriat duh an neihte state aiawh ni theia an ngaih an zawhten chhânna an pe ṭha ngam lo fo ṭhin a, hei hian an duh angin report lai leh kimchang zawk an pêk theih loh phah chang a awm tih a sawi.

Delhi aṭang chuan hmarchhak state leh state dang pawh, an hriat duh an hriatna awlsam leh rang ber chu state MP-te an nih laiin, hmarchhak state MP tam zawk chu an thil duh hre turin biakṭawng an har a, media hmachhawn an hreh tlangpui ṭhin nia an hriat thute an sawi bawk.

MJA member-te pawhin, India ram laili zawka chengten Mizoram chanchin, a ṭha lamte an tilang tlemin, an ngaihven tawk lo nia an hriat dante an hrilh ve bawk a. Tun ṭum thil thleng pawh state pahnih police-te inkahna a thleng leh nunna hial chân a nih tak avangin ngaihven loh theih loh a ni ta chauh nia an hmuh thute an sawi a ni. National TV leh print media hrang hrangten an aiawh news reporter rawn dah ve thei se an duh thu sawiin, chutiang mi tur Mizo ṭhalai, mass communication leh a kaihhnawih zirchhuak an awm nual tawh thute an lo hrilh a ni.

Tualchhung journalist-te leh phai lam aṭanga rawn kal journalist-te hian ṭha zawka thawhho dan turte, state hrang hranga journalist-te an inpawh tlan lehzual theih dan tur nia an hriatte an sawiho bawk.

Ramri buai kaihhnawiha rawn kal phai lam media tam zawk hi vawiin hian an haw dawn a, ṭhenkhat rawn luh belh an awm laiin ramri lama châmbâng mekte pawh an awm a ni.

