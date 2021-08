PHE Department Tui pump Diesel Engine siamthat hna thawk

PHE Department-in Serchhip mipuite tana tui an pump-na atana an hman Diesel Engine khawl chhiate siamṭhat hna nimin khan an thawh a ni a, Tuikum-a Diesel Engine siamṭhat hna chu nimin khan thawh zawh niin, vawiinah Booster Pump-a Diesel Engine siamṭhat hna hi thawh chhunzawm leh a ni ang.

PHE Department hian Tuikum aṭanga tui an pump chhuahna leh IOC Veng aṭanga chhim lama tui an pump chhuahnaah hian Electric motor leh Diesel Engine dah ve ve a ni a, power supply awm loh chang leh electric motor a chhiat changin Diesel Engine hi tui pump-na atan hman ṭhin a ni a, April thla khan Tuikum leh Booster Pump-a Diesel Engine hi chhe ve ve a, company-a spare parts order chuan thla 6–8-te nghah a ngai a, hei vang hian Serchhipa PHE Department hotute chuan spare parts hi hmundangah an siamchawptir a, heng khawl leina atan hian ₹6,30,000/- vel an seng tih an sawi.

PHE Department Sr. SDO. Er.Samuel LR Ralte chuan Diesel Engine a chhiat chhung hian tui pump khawlah thlaveng nei lovin electric pump-te chu hman a ni a, nikhatah darkar 23-te tui pump hna thawh a ngaih avangin khawl a rim hle tih a sawi a, Diesel Engine hi siamṭhat a nih chuan khawl pakhat a chhiat pawhin thlaveng a awm dawn bakah khawl pawh a inchhawka hnathawhtir theih niin, electric pump a hahdam thei deuh tawh dawn tih a sawi a ni.

Like this: Like Loading...