Ramchhung hmun dang rualin Serchhipah Independence Day lawm a ni

Nimin kha India ramin zalenna a hmuh champha vawi 75-na niin, ram chhung hmun dang rualin Serchhip DC Office tualah pawh a lawmna neih a ni a, he hunah hian Lalrin-tluanga Sailo, Govt. Deputy Chief Whip chu khuallian niin, hnam puanzar a pawt pharh.

Zing ni chhuah rualin Serchhipa sawrkar pisaahte India hnam puanzar zar a ni a, hemi hnu hian Serchhipa Hospital, Home, Special School leh Jail-ah te thilpek hlanna neih niin, a lawmna pui ber hi DC Office tualah zing dar 8:00-ah neih zui a ni a, Serchhipa sawrkar head of offices, chanchin-bumite leh sawm bik mi tlemte chauh an tel a ni.

Hnam puanzar a pawhpharh zawhah khuallian hian thusawiin, India ramin zalenna a neih theih nana beitu Mahatma Gandhi te, Jawahar Lal Nehru te, Sardhar Vallabhai Patel te leh hruaitu hmasate zahna chibai bukin, zalenna zarah tunah chuan India ram chu khawvela democracy ram ropui berte zinga mi kan ni ta hial a. Mizoram ngei pawhin hmasawnna tam tak hmuin, Serchhip District pawh chu hmasawnna chhawr nasatute zinga mi chu kan ni, a ti.

Serchhip district chu India ram puma ziak leh chhiar thiam tamna district kan ni ta hial a, ram hma-sawnna tehna pawimawh tak pakhat Infant Mortality Rate-ah pawh dinhmun ṭha takah a awm deuh reng thei a ni. Tun hnaiah Covid-19 hripuiin nasa takin khawvel a nuai mek a, he hripui dona kawngah pawh thawktute inpekna leh mipuite thuawihna avangin Serchhip district chu dinhmun ṭha takah a ding reng thei a, vaccine lak thuah pawh a tiṭha pawl kan ni zel a ni, a ti a. Hripui dona kawnga thawktu zawng zawngte chungah lawmthu sawiin, tha thlah lova bei zel turin a chah a ni.

Lalrintluanga Sailo chuan, hripui lêng karah mipuiten kan mamawhna avangin ṭha takin ni za inhlawhna kalpui a ni a, hmasawnna hnathawh dangte pawh a theih chen chen kalpui zel a ni. Kawng tinrengah hmasawnna kan hmu zel a, kawngpui siam hnate, Power & Electricity hmasawnna te, zirna hma-sawnna te, mipui nawlpui eibar zawnna lama hma-sawnna te, faina leh tui thianghlim hnianghnar kawngahte a kum telin kan thang chho zel a ni, a ti. Khuallian hian, ramri buaina thuah Mizo mipuite thinlung hmunkhat pua kan tan hona chu chhuan tlak a nih thusawi-in ramri venhimhna thawktu zawng zawngte chu chhuan-awm a tih thu a tarlang bawk.

Khuallian hian kumina HSLC leh HSSLC Exam-a Serchhip District aṭanga Top Ten tling phakte hnenah leh a tiṭha zual school 5 thlan chhuahte hnenah Beti Bachao Beti Padhao kaltlangain lawmpuina thilpêk a hlan a, District chhunga AB PM-JAY kalpui ṭha ber Hospital, Serchhip District Hospital hnenah Bawrhsap Kumar Abhishek, IAS chuan lawmpui a hlan bawk a, Bawrhsap hmalaknaa SBI Foundation-ten CSR hmanga Ambulance Serchhip District tana an pek chu LP Lalchangkima, Regional Manager, SBI chuan Dr. Laldawngliana Sailo, CMO hnenah a hlan bawk a ni.

Kum danga neih ṭhin VIP at Home programme erawh chu buatsaih a ni ta rih lo a ni.

Like this: Like Loading...