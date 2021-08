Ramri khaw pathumin sawrkar hmalakna lawmawm ti

Nimin khan Vairengte Joint Village Council leh NGO zawng zawng bakah Phainuam leh Saipum Village Council hruaitute chuan Aizawl Press Club-ah thu-thar lakhawmtute kâwmin Mizoram leh Assam ramri buai avanga ram leh hnam chhanna tura sawrkar hma-lakna hrang hrangah lawm-awm an tih thu an sawi.

Nimina khaw pathum hruaitute leh NGO aiawhte hian ramri buai avanga ram leh hnam chhanna tura ramri dep khaw hrang hranga Mizoram Police dah a nih dan te, kawlphetha, zirna leh inkalpawhna bakah a tul ang anga Mizoram sorkar hmalakna chu lawmawm an tih thu an sawi a, ramri dep khua te chu Chief Minister Pu Zoramthanga chungah an lawm hle tih an sawi.

Ramri buai chung-changa Mizoram Police te huaisenna fakawm an tih thu sawiin ramri buai chung-changah Opposition party ten sorkar an thlawp tlat te, media lama thawktute thahnemngaihna, leh K-Pop ngaisangtute thahnem-ngaihna pawh lawmawm an tih thu an sawi.

Ramri dep khuaah te hian hmun 12-ah kawngpui thar laih a ni tih sawiin, khaw-tlang hotute chuan cheng nuai 33 senga Phainuam aṭanga Buarchep leilet phai Mizoram Police Post-a êng pekna tur pawh a ban phun a nih thu an sawi a. Vairengte power sub station atanga Aitlang Mizoram Police Post-a êng pekna tur pawh proposal cheng nuai 84 siam a nih thu leh a hlawhtlin ngei an rin thu an sawi bawk.

Ramri dep khaw hruaitute chuan Saihapui V-a Bengali school, Assam sawrkarin kum 2010-a an sak, kum 2020-a ramri buaia bomb chhiat chu Mizoram sawrkar hmalaknain education department chuan he hmunah hian school thar sain sak zawh tawh a nih thu an sawi a, zirtirtu pawh lak fel niin, Mizoram sawrkar enkawlna hnuaiah a awm niin an sawi bawk.

Hei bakah hian sawrkar leh bialtu MLA Lalrinsanga hmalaknaa Vairengte ngeia IR Company Headquarter siam a ni tur chu an lawm thu ramri dep khawtlang leh NGO hruaitute chuan an sawi a, hun lokal zel tura inhmangaiha in pui tawn zel turin Mizoram mipuite an sawm bawk.

Like this: Like Loading...