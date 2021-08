Real Madrid-in £137m-in Mbappe lei an dil

Real Madrid chuan Paris St-Germain forward Kylian Mbappe chu £137m-a lei an dil.

French World Cup winner kum 22 mi, Mbappe hian kum 2017 khan £165.7m hû-in PSG hi a zawm a, a contract neih lai hi June 2022-ah a tawp dawn a, PSG tan hian game 174 a khelh tawh aṭangin goal 133 a thun tawh a, Ligue 1 title leh French Cup ṭum 3 ve ve a chawi tawh a ni.

Sum lama harsatna tawk Real Madrid hian kumin nipuiah hian defender David Alaba chu free transfer-in Bayern Munich aṭangin an lalut tawh a, ani chiah hi lakluh an la nei a, hetihlai hian an player zinga hlawh tam Sergio Ramos chu PSG lamah kaltirin, Raphael Varane pawh Manchester United lamah an kaltir tawh a, hei vang hian Real Madrid hian khawvela player ṭha ber pawl pakhat lakluh theihna tur sum chu an neih ngei hmel a ni.

PSG chuan Real Madrid dilna chungchangah hian eng thu mah an la nei lova, tun thla khan Barcelona chhuahsantu Argentina forward Lionel Messi chu an lalut tawh a, Real hian Mbappe hi an lalut thei a nih chuan transfer deadline hma-in indawrna engemawzat a thlen belh ngei rin a ni.

Juventus-a Cristiano Ronaldo dinhmun pawh a chiang lo niin sawi a ni a, PSG hian Portuguese hi an ngaihven a, kum engemawzat chhung player ṭha ber tia lo ineltawhte pahnih hi club pakhat tan an khel dun thei mai thei a ni.