RT-PCR Lab din turin hriattir

Gauhati High Court Aizawl Bench chuan Mizoram chhim lamah RT-PCR laboratory din tur leh hma la nghal turin Mizoram sawrkar a hriattir.

Chhim lam district 4-te tana Lunglei Civil Hospital-a RT-PCR dah chung-changa RT-PCR Lab for Chhim bialte PIL thehluh chu he thu ngaihtuahtu Divisional Bench (DB), Gauhati High Court, Aizawl Bench chuan thutlukna siamin, an thutlukna hi nimin khan an puang a, Court chuan Chhim bial-in RT-PCR an mamawh lo nia an sawi chu a pawmsak lo a, RTPCR Laboratory din tur committee rang taka din turin sawrkar chu a hriattir a, he committee-ah chuan Lunglei Sub-Hqrs YMA President leh Lunglei |halai pawl Chief Organiser telh ngei turin a hriattir nghal bawk a ni. Hei bakah hian tun hnaia nau nei tur thihna ZMC panna kawnga a thlen avangin hmun dangah pawh Covid-19 kaite enkawlna siam turin a ti bawk a ni.

He thubuaiah hian sawrkar tan Diganta Das, Advocate General leh AD Choudhury Addl Advocate General-te Guwahati aṭanga lo kalin an ding a, RT-PCR Lab for Chhimbial tan JC Lalnunsanga, Delhi aṭangin a ding bawk a ni.

