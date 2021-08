Sangal tlaw panga chharten ASF an vei em tih finfiah tum

Mat lui fintu, Lungrang ram, Thenzawl-a Lungbuk lui kama sanghal tlaw panga (5) chharte chu African Swine Fever (ASF) vanga thi an nih leh nih loh finfiah turin an taksa aṭangin sample lak a ni.



Inrinni khan AH &Vety Department leh Environment, Forest & Climate Change Department-a thawktute chu sanghal thite hi a hmunah enfiahin an kal a, heng sanghal thite hi an ṭawih chhe ṭan tawh a, an thin, kal leh lungte chu enfiah turin lak a ni a, heng sample lakte hi National Institute of High Security Animal Disease, Bhopal-a enfiah turin thawn a ni dawn a, nimin khan AH & Vety Department Epidemiological Lab., Aizawl aṭangin an rawn la tih Dr. R.Lalmakthanga, DVO, Serchhip chuan Zothlifim zawhna chhangin a sawi.



Maggie Lalramchhani, DFO, Thenzawl pawhin Zothlifim zawhna chhangin hetianga ASF nia rinhlelh vanga sanghal thi hi Mizoramah hmuh a la awm lo a, tun hi a ṭum khatna a nih avangin an ngaih pawimawh thu a sawi.

