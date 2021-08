Serchhip District-a inkaihhruaina tharah tihdanglam pahnih bak a ngai anga kalpui tur

Inrinni khan State Executive Committee Chairman Lalnunmawia Chuaungo chuan August ni 7 aṭanga August 14, 2021 zanlai dar 12:00 thlenga hman tur Partial Lockdown kaihhruaina a tichhuak a, hemi bawhzui hian Ser-chhip District Bawrhsap, Kumar Abhishek pawhin nimin khan Serchhip District chhunga inkaihhruai dan tur thupek a tichhuak.

Nimina District Bawrhsapin ni 8.8.2021 (Inrinni) zanlai dar 12:00 aṭanga ni 14.8.2021 (Inrinni) zanlai dar 12:00 thlenga Serchhip District chhûngah hman tur inkaihhruaina thar a tihchhuahah chuan July ni 17, 2021-a inkaihhruaina a tihchhuah tawhah thil pahnih chauh tihdanglam a nei a, inkaihhruaina thara tihdanglamah hian zirna in hawn chungchangah Mizoram Sawrkar Order Clause B(2)-in a sawi angin Covid-19 case awm lohna khuaahte chuan Deputy Commissioner leh VLTF te ruahmannain school an kal thei ang a. Hemi atan hian a hranpain Deputy Commissioner-in order a chhuah tur a nih thu leh, zirna in hawnnaah te chuan School Education Department-in inkaihhruaina (SOP) an siam angin kal tur a nih thu tarlan a ni a, sakhaw biak in leh inkhawm chungchang-ah Kohhran inkhawm pang-ngai neih a la rem lo a; zîng leh tlai tawngtai inkhawm erawh chu phal a ni a, hei bak chu inkaihhruaina hma anga kal tur a ni.

Hetihlai hian Inrinnia State Executive Committee Chairman Lalnunmawia Chungo-in AMC Area chhunga August ni 14, 2021 zanlai dar 12 thlenga Partial Lockdown kalpui dan tur kaihhruaina a tihchhuahah chuan pawn chhuah leh inlenpawh khap tlat a la ni a, building khata chengte pawh inlen pawh khat a ni. Zirna in chu dan pangaiin khar chhunzawm tur a ni a, phalna nei tan exam ang chu neih phalsak a ni. Kohhran inkhawm pangai neih phal a ni lo a, zing leh tlai lam tawngtawi inkhawm erawh phal a ni a, intihhlimna hmun leh infiamna lam tih phal a ni lo a, zing dar 4:00-7:00 leh tlai dar 5:00-6:30 chhung exercise lak phal a ni. Gym leh Spa te inhawn phal a ni lo a, mipui punkhawm ang chi reng reng khap niin a huhova chhuah ang chi pawh khap a ni. Damdawiin leh damdawi thiamna hmanna dawr chi te hawn phal a ni.

Bank leh financial intitution te inhawn phalsak nan ni a, filling station te hawn phal a ni a, dawr bungrua godown ang chi te hawn phal niin, ration lakna te hawn phal a ni a, bawnghnute sem leh chanchinbu sem te pawn chhuah phal a ni a, chanchinbu mite leh elecommunication, internet service, broadcasting leh cable service te chhuah phal an ni.

Faina lam thawktute hna thawh phalsak an ni a, Electric a hnathawk leh tui buaipuitute chhuah phalsak niin, bungraw hlan thlak leh load tur te chuan DC-ah phalna lak a ngai. Carpentry, steel fabrication, bakery, puan thui, puan tahna, adt. hna an thawh phalsak an ni a, Courier service, e-commerce leh home delivery tih phal a ni. State pawn leh State chhunga dawrkai leh sumdawngte bungrua, State chhunga thar/siam chhuah tiamin, online emaw phone hmanga order lawk sa te pek (home delivery) leh e-commerce/home delivery phal a ni. Dawr leh sumdawnna te hi a tam thei ang ber online service leh home delivery kalpui tura beisei an ni.

Damdawi Dawr nitin hawn phal a ni a, Hawkers te chu Thawhtanni, Nilaini leh Inrinni-ah hawn phal a ni a, thlai chi nitih zawrh theih a ni a, Restaurant te home delivery phalsak niin, Eichawp dawr te chu zing dar 5:00 – 9:00 thleng hawn phal a ni. Dawrte hi Annexure-III a tarlan angin Group A, B leh C-ah then a ni a. Zing dar 5 leh tlai dar 5 inkarah hawn theih a ni ang. 1) Group-A Thawhtanni leh Ningani. 2) Group-B Nilaini leh Inrinni. 3) Group-C Thawhlehni leh Zirtawpni-ah an inhawng ang.

Sawrkar office-ah 50% aia tam lo kal theih a ni a, tul bik thilah chuan hei aia tam pawh kal theih a ni. Kohhran/sakhaw hrang hrang office-te CAB uluk taka zawm chungin a tlem thei ang ber an kal thei ang Private company/office – consultancy services, adt CAB uluk taka zawm chungin a tlem thei ang ber an kal thei ang. Minister te office leh an chenna inah public interview khar a ni.

Lirthei tlân dan turah sawrkar leh limal lirthei (two wheeler telin) in tlân chhâwk dan tur SP (Traffic)-in a ruahman ang. Public Transport Vehicle (City Bus, Taxi, 2-wheeler taxi leh adt) te tlan dan tur pawh SP (Traffic) in a ruahman ang. Bungraw phur motor te tlan dan tur pawh SP (Traffic) in a ruahman ang.

Mizoram hmun dangah chuan Deputy Commissioner (DC) ten an District chhunga COVID-19 hri len dan dinhmun azirin inkaihhruaina an siam ang.COVID-19 case awm lohna khua-ah te chuan Deputy Commissioner (DC) leh VLTF te ruahmanna-in School an kal thei ang a, School Education Department-in inkaihhruaina (SOP) an siam angin an kal ang.

Mipui vantlang him zawk nan COVID-19 vaccine la la lo zawng zawngte chu Sawrkar-in a thlawna vaccine lakna a ruatah a hma thei ang bera vaccine la tura ngen leh beisei an ni.

Tul bikah chuan zin veivah phal a ni. Zin veivah nan hian mimal lirthei leh passenger phur lirthei (commercial passenger vehicle) te hman phal a ni.

He order/inkaihhruaina-in a huam baka veng/khaw bil bik tana inkhuahkhirhna khauh zawk neih tul tihna a awm chuan, a chhan leh vang chiang taka ziakin LLTF/VLTF ten an awmna District DC hnenah rawtna an siam thei ang. LLTF/VLTF ten he Order-ina inkhuahkhirhna a siam bak pelin anmahni thuin veng / khaw bil inkhuahkhirhna hranpa curfew / lockdown / Containment Area / Restricted Area an puang tur a ni lo. Kawngpuiin a paltlang khua ten an khaw kaltlanga khaw danga kal tur zin veivak te leh an lirthei an dang tur a ni lo.

State pawn aṭanga bungraw lakluh nan phalna hranpa lak ngai lovin lakluh theih a ni ang. Amaherawhchu, mCOVID-19-ah an in-register vek tur a ni. Bungraw phur motor-ah reng reng hian midang (passenger) an chuang tur a ni lo. State pawn aṭanga bungraw lak luh phurtu (driver leh handyman) te chu an kalphung pangngai angin khaw dâiah anmahniin eirawng an inbawl ang a, khaw chhungah midang nen inchiahpiah lovin an bungrua an unload zawh veleh an let leh nghal ang. An bungrua unload chhung hian midang te aṭanga feet ruk (6) tala hla-ah an awm tur a ni.

