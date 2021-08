Serchhip District-ah oil palm chin zui zel a tlak dawn em tih enfiah; Environmentalist-ten Oil Palm chin an support lo

Mizorama Oil Palm buaipuitu lian ber, Godrej Agrovet chuan an duh anga tam Oil Palm rah her tur an hmuh loh avangin Oil Palm her tur tam zawk an neih theih dan tur dapin, Serchhip District chu Oil Palm chinna atana hmalak zui zelna tlak a ni em tih enfiahin Godrej Agrovet hotuten Serchhip an rawn tlawh a, hetihlai hian Environmentalist-te chuan Mizorama Oil Palm chin an duh loh thu an au chhuahpui ve mek bawk.



Serchhip District rawn tlawhtu, Godrej Agrovet hotute hian Inrinni khan Agriculture Rest House, New Serchhipah Serchhip District MJA member-te kâwmin, Godrej Agrovet Executive Officer Lalruatkima chuan kum 2004 aṭangin Mizoramah bul an ṭan a, an huamchin Kolasib leh Mamit District-ah an duhkhawp oil palm an hmu thei lo tih sawiin, an khawlin a thawh theih aṭanga zaa 30 chauh oil palm rah her tur an hmu thei tih a sawi a, Serchhip District-a oil palm lama hma latu, 3F company an inhnuh dawh tawh avangin Agriculture Department lamin Serchhip chu Godrej Agrovet chuan bial tel se an duh avangin hmalakna atan a tlak dawn em tih zirchiang tura rawn kal an nih thu a sawi a, an thil hmuhdan chu an hotute hnena an report leh tur thu a sawi bawk.



Lalruatkima chuan hma an lak tirh aṭangin Oil palm chingtute thar chhhuah chu cheng vaibelchhe 16 man vel an leisak tawh tih sawiin, kumtin cheng vaibelchhe 2.5 man vel an leisak ṭhin tih a sawi a, an oil palm her chhuahsa pawh kumtin 650MT vel Kolkata-a an thawn chhuah ṭhin thu a sawi.



Serchhipa Oil Palm lam buaipuitu, Agriculture Department-a thawkte chuan Serchhipah oil palm lei reng a la nih thu an sawi a, sawrkar hmasa-in NEDP sum cheng nuai 15 a dah aṭangin Serchhipa Oil Palm rah leite hi Bukvanneia Godrej Agrovet khawla her turin thawn thlak ṭhin a nih thu an sawi a, amaherawhchu a rate ₹ 5.50/kg. chu tlawm an tih avang leh sawrkarin support price a pek kg.1 zela ₹ 4 chu a pek chhuah mai theih loh avangin oil palm chingtu tam tak chuan hlawk lo tiin an buaipui peih lo tih an sawi bawk a, Godrej Agrovet hotute chuan sawrkarin oil palm rah hralhnaa loneitute hnena support price a pek, ₹4/Kg. chu kumin January aṭang khan an pe chhuak tawh lo tih an sawi a, K.Deposit-ah cheng vbc. 2.4 dahin, heta ṭang hian loneituten cheng vbc. 1.96 vel chan tur an nei tawh tih an sawi.



Serchhipah hian Oil Palm hi kum 2008 aṭanga 2016 vel thleng khan hectare 2000 chuang-a zauvah chin a ni a, mahse Serchhip bialtu company-in hma a lak mumal zui loh avangin loneitu tam takin an huante an enkawl zui ta lo a, tunah hian oil palm chinna hi 751 hectare vel a la awm a, kum 2015 aṭanga kumin March ni 31 thleng khan Serchhip District aṭanga oil palm hralh tawh hi ₹25,96,470.50 man a ni tawh a, oil palm rate hi kum 2014 June-a siam chu tun thlengin la hman a ni a, oil palm rate hi sawrkar, company leh farmer-ten relhoin an siam ṭhin a ni.



He hun hmanpuitu Tlangtimawia Zote, DAO, Serchhip chuan Serchhip District-ah oil palm chin tharthawh leh a nih theihna atan Godrej Agrovet-te chuan hma la thei se a duh thu a sawi bawk a ni.



August ni 18 khan Chief Minister Zoramthanga chuan Central Cabinet-in Mission Oil Palm kalpuina atan cheng vaibelchhe 11040 a pawm thu a tarlang a, hei vang hian Mizoramah Oil Palm chin hi tharthawh leh tum a nih rinna a lian hle a, hetihlai hian environmentalist ṭhenkhat chuan Oil Palm chu sik leh sa tidanglamtu leh environment tichhetu nia sawiin, Mizorama oil palm chin belh chu an duh tawh loh thu an sawi ve nghal a ni.

Like this: Like Loading...