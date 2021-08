Serchhip District chhunga hri hmuhchhuah 984

Nimin khan TrueNAT hmangin Serchhip Vengchunga chhungkaw pakhata member 4-te chuan Covid-19 hri an kai tih hmuh belh a ni a, hei bakah hian CCC-a a fa hri kai awmpuitu pakhat chu RAgT hmangin hri a kai tih hmuh chhuah a ni bawk a, heti hian nimin thlenga Serchhip District-a hri kai hmuhchhuah tawh kan chhinchhiah dan chuan mi 984 an tling tawh a, nimin khan Covid-19 hri kai enkawlna Nursing School, Serchhip aṭangin mi 3 leh in lama inenkawl mi 3 chhuahtir leh an ni a, hengte nen hian hri kai enkawl dam tawh hi mi 889 an tling ta a, nimin khan District chhunga hri kai enkawlna hmun hrang hrangah enkawl lai 95 an awm mek a ni.