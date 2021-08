Serchhip hi Agriculture Department-in kan Model District a ni:Agri. Director

Rohmingthanga Colney, Director, Agriculture Department chuan Serchhip District chu Agriculture Department model district a ni tiin, District dangte pawhin an entawn a nih ṭhin thu a sawi.

He thu hi nimina Serchhip District Agriculture Complex chhunga hmasawnna thar hrang hrang – Machinery House cum FOCUS District Project Manager Office te, Specialised Storage Facility cum Feed Mill Building te, Collection, Aggregation & Grading (CAG) Unit Building leh DAO Office-a Committee Room cum Video Conference Hall tharte a hawnna puala inkhawm buatsaihah a sawi a, Agriculture Department director chuan sum tam tak senga hmasawnna dinte hman ṭangkai zui loh a awm ṭhin tih sawiin, infrastructure thar a hawn takte chu loneituten ṭangkai tak leh a nihna tur ang taka an hman ṭangkai zui a duh thu a sawi a, khawvel sik leh sa inthlak danglam zel avangin kan rama ruahtuitlak dan pawh a danglam chho dawn niin hriat a ni a, hemi mil tur hian mihringte zawk hi kan inher danglam thiam a ngai dawn a ni a ti a, Agriculture Department-a thawktute pawh kan ram mil tura thlai chindan an enchhinaa hlawhtlinna an chante chu loneituten an hlawhtlinpuiin, hmasawnna atana an hman ve theih a ngai tih sawiin, Agriculture department-a thawktute chu kan ramin ei leh bar tam zawk a thar chhuah theihna tura hma latute an nih anga hemi kawnga ṭan la turin a chah a, Agriculture Department chuan khawl hmanga hnathawh uar chhoh zel an tum tih a sawi a, Director hian Serchhip District FOCUS Annual Report leh an hlawhtlinna tarlanna Lehkhabu a tlangzarh nghal bawk a ni.

Tlangtimawia, DAO, Serchhip kaihhruai inkhawm-ah hian K.Laltlanmawia, BAO, Serchhip Block chuan technical report pe-in RKVY-RAFTAAR hnuaia sak Specialized Storage Facilities cum Feed Mill chu cheng nuai 16 senga sak a nih thu te, Machinery House cum FPO Office chu cheng nuai 17.32 senga sak a nih thu te, Collec-tion, Aggregation & Grading Units building chu cheng nuai 11.25 senga sak a nih thu leh Committee Room cum Video Conference Hall chu Department-in sum an pawh khawm hmanga siam a nih thute a tarlang a ni.

He hunah hian Agriculture Department hnuaia hmalakna hrang hrangte powerpoint presentation hmangin tarlan a ni a, ATMA Serchhip District hmalakna chu Lalchhuan-sangi, Project Director, ATMA-in a sawi a, DMU-FOCUS hmalakna chu Dominic Lalremsiama, AM (P)-in sawiin, KVK N.Van-laiphai hmalak dan tlangpui chu Dr. T.Vanlakngurzauva, Sr. Scientist & Head-in a sawi a, DAO Serchhip hnathawh dan tlangpui chu R.Lalrinawma, ADAO-in a sawi bawk a, Pastor Zohmunmawia, New Ser-chhipin hunserh hmangin, RK. Nithanga, Jt. Director (Sgri)-in thusawina hun a hmang bawk a, Laldawng-liana, ADAO-in lawmthu sawiin hun a khar a ni.

Agriculture Director hi RK Nithanga, Jt. Director (Agri), SPD FOCUS leh Dr. Samuel Lalliansanga, Dy. Director (Agri)-ten an ṭawiawm a, he hunah hian Serchhip khawpuia loneitu aiawhte, New Serchhip North VC aiawh te, tualchhung thuthar lakhawm-tute leh sawm bik official ṭhenkhat an tel a ni.

Like this: Like Loading...