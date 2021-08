Serchhip pahnihna

Mizoram Amateur Taekwondo Association buatsaih Online Mizoram Open Taekwondo Speed Kicking Championship vawi khatna chu niminpiah khan zawhfel a ni a, a pumpuiah Taekwondo Academy of Best Friend(TABF) chuan point 990 hmuin an Champion a. he Championship-ah hian District hrang hrang Champhai, Lunglei, Lawngtlai, Mamit, Serchhip leh Aizawl atangte in Taekwondoist 102 an tel a, Senior Division ah Serchhip District Amateur Taekwondo Association chu pahnihna niin Senior Under 58kg ah Fabian Vanremsiama, Serchhip DATA chu a champion a, Senior Under 63kg ah Lalhnunpuia, Serchhip DATA leh Senior Under 68kg ah Benjamin C. Lalrinmawia, Serchhip DATA te an champion bawk.

