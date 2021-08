Serchhipah Online-a Tui Bill pek theihna tur hawn a ni ta

Nimin chhun dar 11 khan Er. HC Lalnunzira, PHED Chief Engineer (Zone-I) chuan Serchhipa Online-a Tui Bill pekna tur a hawng a, nimin chawhnu aṭang khan Online-in tui bill hi pek ṭan theih a ni.

He huna khuallian HC Lalnunzira chuan Online Bill Payment hawnna thu sawiin, kum 2018-ah Smart Water chu Mizoramah kalpui ṭan niin, Aizawlah bul ṭan a ni tih a sawi a, nikum, 2020 leh kumin kumtirah district dang pangaah Online Bill Payment chu kalpui fel tawh a ni tih sawiin, Serchhip District chu District-a a kalpui pasarihna a ni tih a sawiin, District thar pathumahte pawh survey neih mek niin, Online Bill Payment chu kalpui theih thuai beisei a nih thu a sawi. Chief Engineer chuan Online Bill Payment chu mipui awlsamna tur a ni a, hun leh tha senga Bill Counter-a kal kher ngai lovin, mahni ṭhuthmun aṭangin mipuiten awlsam zawkin bill an pe thei tawh dawn tih sawiin, mipuite tana ṭangkai leh awlsam zawkna tur a ni tiin, Serchhipa Online Bill Payment kalpui tur chu a hawng a ni.

He huna khualzahawm Er. Lalrammawia, Superintending Engineer, Rural WATSAN Circle pawhin thusawiin, khawvel chang-kanna mil tura Serchhipa Online Bill Payment kalpui tur chu Serchhip mipuite pawhin banphak tuma ṭan an lak a ngai dawn tih a sawi a, online bill payment hmang thiam ve rih lote pawhin an thiam theihna turin inzirtir zel a ṭul tih a sawi bawk.

He hun kaihruaitu Er. F.Lalsanglura, Sr. EE, Serchhip chuan Online Bill Payment hawn tak chu Serchhip leh Thenzawla kalpui tur a ni tih sawiin, Mizorama a kalpui har pawl an nihna chhan chu hri lêng avanga lockdown-te a lo nih avangin hma a lak chak theih loh a, inpeih lo lutuka kalpui chu harsatna leh buaina a tam ṭhin avangin inpeih thawkhat hnuah an kalpui ta chauh tih a sawi bawk.

Er. Samuel LR Ralte, Sr. SDO, Serchhip chuan Online-a tui bill pek dan presentation hmangin zirtirna a pe a, tui bill chu –

https://phedmizoram.in/billpayment.php aṭang leh UPI apps hrang hrang (Gpay, PhonePe, Yono, BHIM, PayTM, Amazon Pay leh UPI Apps dang) aṭanga pek theih a nih thu a sawi a, PHED portal aṭanga tui bill hi pek a nih chuan Bank lamin Convenience fee an lak ṭhin avangin tui bill bakah Convenience Fee hi consumer-ten an chawi belh a ngai dawn tih a sawi a, hetihlai hian UPI apps aṭanga pek chuan charge dang chawi belh tur awm lovin consumer-ten an tui bill chawi zat chiah chiah an pe thei dawn tih a sawi bawk.

Er. Samuel LR Ralte chuan online-a bill pe-te tan an bill pekna receipt dah ṭhat chu a ṭul tih sawiin, online payment-a harsatna awm ṭhin, Bank Account aṭanga pawisa chhuak tawh si, payment gateway kaltlang lo a awm ṭhin a, hetiang hi online-a tui bill peknaah an awm a nih chuan Department lamah hriattir zel turin a chah bawk a, hemi hnu hian kal khawmten zawh-chian leh hriatfiah duh an neihte a chhangin a sawifiah nghal a ni.

He hunah hian Serchhip District Consumer Association president H.Zonun-tluanga pawhin thusawiin, Serchhipa Online Bill Payment kalpui chuan consumer-te tan awlsamna tam tak a thlen dawn tih sawiin, lawmawm a tih thu a sawi a, C.Lalhmingmawia, Accounts Officer chuan lawmthu sawiin hun a khar a ni.

He hunah hian PHE Dept thawktute bakah Sub-Hqrs. YMA, Serchhip District Consumers Association, Serchhip Joint VC, Chhiahtlang North & South VC aiawhte ṭheuh leh Serchhipa thuthar lakhawm-tute an tel a ni.

