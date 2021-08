Sialkal Range Development Council (SRDC)-in Civil services leh Technician zirlaite sponsorship pe

Sialkal Range Development Council (SRDC) chuan UPSC Civil Services coaching kal mek pakhat, NDA, X-Ray technician leh Lab-Technician zirlai thlan bik, SRDC area a mite hnenah nimin khan ṭanpuina SRDC Chairman Office Chamber-ah pek an ni.

L.Thangmawia, Chairman SRDC chuan Chief Minister Zoramthanga zarah SRDC chuan hmel thar a hmu a, ni danga tih ngai loh zirna lama SRDC sum hman theihna pawh 2019 khan Mizoram sawrkarin a siamsak a ni, a ti a. He scheme hnuaiah hian zirlai thiam thei, khawsak harsa zual mi 23 lai ṭanpuina pek an nih tawh bakah SRDC area huam chhunga sawrkar sikula zirtirtu indaihlohnaah SRDC chuan zirtirtu kum tin a rawihsak bawk a. Aizawl Luangmual-ah SRDC area zirlaite tan Cheng nuaih 200 senna tur Hostel sak mek a ni tih thu a sawi a, he hunah hian SRDC Chairman chuan Paukhanmunga, Primary School zirlai a nih laia Electric man avanga kut pahnih chân ta, chhungkaw harsa tak ni bawk, chuti chunga BA pass a, MA hial zir zawm thei chu SRDC-in zirlaite tana Ambassador tura a ruat thu puangin, ani aṭang hian kut ke kim nei, duh tawka kut hmang theite tana chona nasa tak a nih thu a sawi bawk.

He hun hi Ngulzathuama, Development Officer SRDC-in a kaihruai a, zirlai sponsor te hming tarlangin UPSC Civil Service coaching, ALS New Delhi-a kal mek Neihhlupui chu Rs.1,00,000-a sponsor a nih thu te, kum 2019-a Mizoram aṭanga NDA interview tura tling awmchhun Muandingliana, Teikhang khua chu Rs.1,02,000 a interview-na tura coaching kalna leh senso dang zawng tumsak a nih thu te, Dingmuansanga, Kawlbem, X-Ray Technician zir tur sponsor nan Rs.36000 leh Vungthanpuii, Mimbung, Lab-Technician zirlai sponsor nan Rs.36000 hlan an ni tih a report a ni.

Kum kalta 2019 leh 2020 khan zirlai first division a pass, chhungkaw harsa mi 23 te tan Rs.15,000 zel, a vaiin, Rs.3,20,000 SRDC-in a pek chhuah thu te tarlang a ni a. Tunah hian SRDC area chhunga zirna in hrang hranga indaihlohna phuhruk tura SRDC sum aṭanga zirtirtu 9 rawih mek an nih thu a sawi lang bawk.

SRDC in zirlai a sponsor-te leh an chhungte a tangin lawmthu sawina leh hetiang ṭanpuina an dawn hi ropui an tih thu bakah theih tawp chhuaha chhawrtlak ni ngei tura zir chhuah ngei an tum thu an sawi a ni.

He hun hi SSPP Headquarters, Aizawl hruaitute leh SRDC Hostel & Education Committee member te leh sawmbik ten an hmanpui a ni.