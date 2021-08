Spurs-in Martinez lak an tum

Tottenham chuan Inter Milan-in £60m an chhiar, Lautaro Martinez an dawrna chu chinfel an tum mek.

Kum 23 mi, Martinez hian kum 2018-a Argentine club Racing Club aṭanga Inter a zawm hnuah game 132 khel tawhin goal 49 a thun tawh a, season liam taa Serie-A an chawi theihna atan khan a thawhhlawk hle a, kumina Copa America-a Argentine an champion theihna atan pawh khan player pawimawh tak a ni.

Spurs hian kumin nipuiah hian £60m chuang an seng tawh a, Zirtawpni khan Argentina defender Cristian Romero chu Atlanta aṭangin £42.5m-in an la tawh a, July thla khan Sevilla aṭangin winger Bryan Gill lalutin, Atlanta aṭangin Pierluigi Gollini chu loan-in an la tawh bawk.

Like this: Like Loading...