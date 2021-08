Stones-a’n City tan contract thar a ziak

Manchester City defender chuan kum 5 daih tur contract thar a ziak.

Stones hi Etihad-a a contract neih lai hi nakumah a tawp dawn a, mahse contract a ziak thar takah chuan kum 2026 thleng a châm zui zel dawn a ni.

Kum 27 mi hi season liam taa City-in title an lak theihna atan a thawhhlawk hle a, Euro 2020 final khel England team-ah pawh a tel a ni.

Stones hian kum 2016 August khan Everton aṭangin £47.5m-in City hi a zawm a, City tan match 168 khel hmanin domestic trophy zawng zawng a chawi tawh a, Pep Giardiola nena thawhdun chu a duhthusam a nih thu leh City aia nuam tihna tur a nei lo tih a sawi a ni.

Season liam ta khan Stones hi Ruben Dias nen City defence line-ah inkawpin an khawng dun hle a, 2021 PFA Team of the Year-ah a tel nghe nghe a ni.

