Sub-Hqrs. YMA, Serchhipin ramri-a duty-te thilpek an hlân

YMA Sub-Hqrs Ser-chhip-in Assam ramri venhim kawnga thawktute leh hliam tuarte tana chawhmeh leh sum an khawn khawmte chu a dawng turte hnenah hlan fel a ni.

Mizoram leh Assam ramri chungchang buaina thleng avanga Mizoram ramri venhim hna thawktu-te tan hian Sub-Hqrs. YMA Serchhip chuan Serchhip Town chhunga YMA Branch 21-ah chawhmeh chi hrang hrang leh sum lak khawm hna a thawk a, Serchhip town pawn aṭangin Hriangtlang branch-in an thawh bawk a, hengte hi nizan hmasa khan Vairengte panpui niin, nimin zing dar 7:00 khan Vairengte hi an thleng thla a, Joint YMA Vairengte hruaituten an lo dawngsawng a, chawhmeh lam chi hrang hrangte hi 407 Truck trip khat, Pik-up Truck trip 2 leh Tata Xenon trip khat niin, pawisafai 2,95,022/- thawhkhawm a ni bawk a, PAMRA Saizahawla District Serchhip leh MNF Serchhip Block Women Front-ten 5,000/- ve ve an pek tih loh chu mimal leh chhungkaw pek tling khawm a ni.

Chawhmehte hi Vairengte-a Police Duty-te hnenah hlan niin, Vairengte Joint YMA hnenah a ṭul apianga hman turin sumfai 1,00,000/- an hlan a, Saihapui ‘V’ leh Phaisen Branch YMA-te hnenah 10,000/- ve ve hlanin, Water filter pakhat ṭheuh ramri a police duty-na hmun 6-ah pek an ni a, tun hnaia Vairengte tlangval Assam Police-te kah vanga hliam tuar enkawl mek, PC Lalmuansanga chu `5000/-in an kan bawk a, tuna an hlan bak hi Sub-hqrs YMA executive committee (SEC)-in a hlan dan tur a la ruahman leh dawn a ni.

YMA Sub-Hqrs Serchhip chuan Assam ramri duty-te hi ṭanpui an ngaih vang lam aiin, helai ramri buainaah hian mitin kan kal ve a remchang lo a, mahse kan thlawpzia tihlan nan hetianga thilpek pek hi a ṭul an tih anga pek an ni.

Like this: Like Loading...