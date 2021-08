Super Cup Chelsea squad-ah Tammy Abraham

£34m-a Roma pan tur anga sawi mek, Tammy Abraham chu nizana Super Cup-a Villareal hmachhawn tur Chelsea Squad-ah telh a ni.

Blues boss Thomas Tuchel chuan an striker hmalam hun tur chungchang leh Inter Milan aṭanga £96.5m-a Romelu Lukaku lakluh an tum chungchang sawi lang lo mahse, “Tammy hi kan squad-ah a awm a, he match atan hian a inbuatsaih ṭha hle a ni. Nikum chawhnu lam khan a hlim lo tih a chiang a, a chhan pawh a awm ang. Player dangte anga ka ringtawk lote pawh kha a chhan a ni thei a, hun tam zawk inkhelh a duh hi ka hrethiam a ni,” a ti.

Thawhlehni khan Lukaku chu Chelsea-a lut tura medical nei turin London-ah a thleng tawh a ni.

