Tokyo India team roundup

@ Men’s Olympic hockey-ah India team chuan final an thleng zo ta lo va, Belgium lakah 5-2-in an tlawm a ni. He inkhelah hian India tan Harmanpreet Singh leh Mandeep Singh-ten goal an thun a, world number two Belgium tan Alexander Hendrickx chuan hattrick siamin, hei hi tun ṭum Olympic-a hattrick a siam ṭum thumna a ni a, Belgium tan hian Loick Luypaert leh John-John Dohmen ten goal khat ve ve an thun bawk a ni. Belgium hian final-ah Australia hnehtu Germany an hmachhawn dawn a, India leh Australia-te hian Bronze medal an inchuh ve leh dawn a ni.

@ Women’s Javelin Throw-ah India record holder Annu Rani chuan final round a thleng zo lova, Group A qualification-ah 14-na niin, a tawpah 29-na a ni. Anu Rani hian a khawh thui ber record a siam, 63.24m chu Tokyo-ah hian a pha lo hle a, a khawh ṭhat ber ṭumin 54.04m a khawh a ni.

@ Women’s freestyle 62kg Wrestling round of 16-ah Sonam Malik chu a tla bawk a, a tumpui Mongolian Bolortuya Khurelkhun lakah hian hun rei zawk chu 2-0-in hma a hruai a, mahse a tawp dawnah a tumpui nu hian a rawn nih rual a, Wrestling rules-ah chuan single move-a point hmu sang zawk chu chaka puan tur a nih avangin Mongolian nula hi chaka puan a ni ta zawk a ni.

@ Tajinderpal Singh Toor pawh men’s shot put Qualification-ah an group-ah 13-na niin, medal chuh phak turin a tling zo lo bawk.

