Tripura atanga Mizoram luhna Langkai lei danpin titawp lai lawk

Nimin chawhnu dar 3 khan Damcherra Dawrkai Committee chuan zalen tak a Mizoram lama inzawrh phal ngiatin Tripura leh Mizoram inkalpawhna Langkaih lei an dang a, Zawlnuam BDO Andy Lalfakzuala hova inbiakna an neih hnuah nizan khan Langkaih lei an dan chu an titawp lailawk.

Thudawn danin, Covid-19 avangin Damchherra leh Kanhmun hi duh duh a inkal pawh theih a ni lo a, Damchherra leh Dharma-nagar Dawrkai whole sale-ten bungrua Mizoramah an thawn theih laiin Wholesale ve loten Kanhmun lamah an bungruate phoin an inzuar theilo a, hei hian harsatna a thlen a, insumdawntawnna kawngah Damcherra leh Kanhmun inkar hi Mizoramin inkal pawh phalsak se tiin nimin chawhnu dar 3 khan Kanhmun leh Damchera lei hi Damcherra lamah an dang ta a ni.

Nimin tlaia an inbiaknaah hian inremna mumal nei lovin, Damcherra Dawr-kai Committee-in Langkaih lei an dan chu titawp lailawk se an ti a, tukin hian inbiakna chu mumal zawka nei leh turin thutlukna an siam tih thudawnna chuan a sawi a, nizan lamah pawh Mizoram mamawh phur lirtheite chu kaltlangtir an ni tih a sawi bawk.

Like this: Like Loading...