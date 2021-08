Union Minister Narayan Rane bail-in chhuahtir

Union Minister Narayan Rane chu kum 20 hnua Union Minister man tâwk leh hmasa ber niin, Thawhlehni tlai khan Maharastra Chief Minister Uddhav Thackeray chungchanga a ṭawngkam vangin man a ni a, mahse Thawhlehni zan rei tawh hnu khan bail-a chhuahtir a ni.

Rane hian Thawhṭanni zana Chiplun, Ratnagiri District-a BJP rally an neihnaah Maharastra CM Thackeray chuan August ni 15-a a state mipuite hnena thuchah a sawinaah India-in zalenna a hmuh kum chu a theihnghilh tih sawiin, hetihlai hian a hmunah awm ve se chuan Thackeray hi na takin a ben tur thu a sawi niin puh a ni a, he a ṭawngkam avang hian Rane lakah hian Maharastra hmun hrang hrangah FIR pali thehluh niin, Thawhlehni chawhnu khan Ratnagiri police-te chuan a chaw chhun ei laiin an man a, Raigad district-a Mahad police station-ah IPC sections 189 (threat of injury to public servant), 504 (intentional insult to provoke breach of public peace) and 505 (statements conducive to public mischief) hmangin thubuai ziah luh a ni.

Hemi hnu hian Mahad Police-te chuan magistrate Shaikhbabaso Patil hmaah hruaiin, a lawyer-in a hriselna behchhana bail a dilna chu pawmsakin, Thawhlehni zan zanrei hnu khan bail-a chhuahtir a ni.