Vairengte leh Lailapur-ten inremna nei

Nimin tlai khan Vairengte leh Lailapur khawtlang hruaitute chuan inremna leh thawhhona ṭha an neih theih dan tur sawiho-in Lailapur-ah inkawmhona an nei.



Tun hnaia Lailapura Mizorama lut tur motor-te beih a nih hnua Vairengte Jt. VC leh NGO ṭhukhawmin an rel – Lailapur khuaa sumdawngte dawr lo tur leh Lailapur khaw mite chu hlawhfa atan chhawr loh nise tih chu a taka an kalpui hnuah Lailapur khawtlang hruaitute chuan Vairengte khawtlang hruaitute chu inbiakna neihpuiah sawmin, nimin tlai khan inbiakna hi an nei ta a ni.



Nimina inbiakna an Lailapur leh Vairengte mipuite chu zalen taka inkalpawh tawn nise, danin a phut angte zawm chunga Lailapur mite Vairengtea kal remtihsak niin, harsatna tawk an awm chuan khawtlang hruaituten an harsatna sutkian dan an ngaihtuahpui ṭhin ang a, hetiang bawk hian Vairengte aṭanga Lailapur-a kalten harsatna an tawh chuan khawtlang hruaituten an harsatnaah pui ṭhin turin an rel a ni.

