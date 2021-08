VTP-in STP hnenah lawmthu sawi

Vairengte Ṭhalai Pawl chuan an beisei leh rin loh taka Serchhip Ṭhalai Pawl-in ramri buaia a hmuna kal thei lo chunga Vairengte Ṭhalai Pawl tana sum leh pai ṭhahnem tak an peknaah lawmthu an sawi a, Serchhip Ṭhalai Pawl hian ramri buainaah a hmuna an kal thei lo chungin Vairengte Ṭhalai Pawlte an thlawpzia lantir nan leh, ramri chungchanga an hmalaknaa an hman turin tunhnai khan Serchhip Ṭhalai Pawl member leh mi ṭhahnemngaite sum thawhkhawm Rs.13,050/- chu Vairengte Ṭhalai Pawlte hi an thawn a ni.

