Zirna in sang hawn hun atan September thla laihawl tinzawn

Nimin khan Higher & Technical Education Minister Dr. R.Lalthangliana hovin a pisa-ah Mizoram chhunga College leh zirna in sâng zawkte hawn chungchang sawiho a ni a, September thla laihawl vel aṭanga regular class nei tura hawn ṭan tum a ni.

Nimina ṭhukhawm chuan India ram State hrang hranga College leh University-te kal dan an thlirho a, Mizoramah pawh College leh Institute ṭhenkhat hmunhmate chu CCC atana hman a la nih thute sawi a ni a, zau taka an sawiho hnuah September thla laihawl vel aṭangin Aizawl Municipal Corporation (AMC) area pawn lamah offline class/regular class kalpui turin zirna in hawng tura ruahmanna siam phawt ṭha an ti a, State Executive Committee on Mizoram State Disaster Management Authority in an ngaihtuah tura thlen nise an ti a, heng ruahmanna an siam hi Covid-19 boruak thlir reng chungin a tul anga ngaihtuah that leh theih turin an ti bawk a ni.

Mizoram University hotute pawhin class ṭan chungchangah hian Mizoram sawrkar thupek ang ang an zawm theih tur thu an sawi a ni.