Zonet leh LPS Fairelbela sum tlingkhawm Rs.23,45,000/- hlân

Nimin khan Zonet leh LPS ṭangdun buatsaih, Charity Concert, Fairelbela sum tlingkhawm Rs.23,45,000/- chu Aizawl Bawrhsap Dr. Lalhriatzuali Ralte kutah hlan a ni a, Fairelbel sum hlanna hi Aizawl Bawrhsap Pisaah neih a ni.

Bawrhsap Dr. Lalhriatzuali Ralte-in program a kaihruai a, chhawmdawl ngai mi harsate ṭanpui duhna nena tlawmngaia sum thawhtu zawng zawngte chungah lawm thu a sawi a, MKHC Secretary, Rev. Lalrinsanga’n sum tlingkhawmte Pathian hnena a hlan hnuah, Zonet Director-in report pe-in he program buatsaih chung-changah Pathian kaihhruai-na an chan thu leh he hun tihhlawhtling tura tha thawhtute zawng zawg chungah lawmthu a sawi a ni.

Additional DC, K.Van-lalruati pawhin lawmthu sawina hun a hmang a, hemi hnu hian Fairelbel Organizing Committee-in Bawrhsap kutah sum tlingkhawm hi an hlan a. Fairelbel Utilization Committee-in a sum tling khawmte hi a dawng turte hnenah hun remchang hmasa berah an hlan dawn a ni.

August ni 20 zan khan Zonet leh LPS ṭangdun chuan Hyve-ah Fairelbel program hi a buatsaih a, zaithiam leh thalaite zinga mipui hriat hlawh tak takten he hun hi an hmanpui a ni.