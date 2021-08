ZPM party Working President atan K.Sapdanga ruat a ni

ZPM party Working President atan K.Sapdanga chu ruat thar a ni a, nimin khan Val Upa Council (VUC) chairman Lalfak-zuala, IAS (Rtd) chuan an party Office-ah he thu hi a puang a ni.

ZPM president Lallian-sawta chuan hun engemaw-chen taksa lamah harsatna a neih avangin, ZPM thuneitu sang chuan Working President neih ṭha a ti a, Working President ruat turin Val Upa Council (VUC)-ah ngenna a thlen hnuah Working president atan K.Sapdanga hi ruat a ni ta niin nimina ZPM thuchhuah chuan a tarlang.

He hunah hian Working President thar K.Sapdanga chuan thusawiin, Working President chu a hming a ropui viau a ni mai thei a, team zinga position pakhat a ni mai a ti a, “Kan inpeizawn ang a, kan mualpho bik lo ang tih ka beisei,” a ti bawk. K.Sapdanga chuan ZPM hotu ṭangkai tak, Andrew H.Thangliana, Tuirial bialtu MLA chuan August ni 17 khan chatuan ram a pansan tih sawiin, “Kan mittui pawh a la hul lo a. Kan sawrkar lam hi a hmanhmawh dawn riauin kan hria a. Keini thlaphanga ICU lama kan luh hlan khan campaign kick off programme niawm tak an lo hmang tawh a. Chuvangin Tuirial biala kan hotupa sulhnu chhunzawm thei turin, mittui nen hna bul ṭan a ngai dawn a nih hmel a, a huphurhawm lehzual hle a ni,” a ti bawk.

ZPM Leader Lalduhoma chuan, K.Sapdanga chu Working President tura an rilrua awm sa leh an lo tinzawn sa a ni tih sawiin, ani hian taksa harsatna vanga an President theih loh hlan pawhin hneh taka lo kaihruaitu a ni tih a sawi a, “ZPM chu party hrang hrang inzawm khawm an nih avangin engemawchen chu neuh neuh an nei lo thei lo tih a sawi a, amaherawhchu, tunah chuan Pathian kaihhruaina a zarah an paltlang tawh tih sawiin, tunah chuan, pawn lam aṭangin party dangin tihchhiat tumin bei ṭhin mahse, an tihchhiat theih a rin loh thu a sawi bawk.

Like this: Like Loading...