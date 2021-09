Djokovic a chak zel

Novak Djokovic chuan kum khat chhunga Grand Slam awm zawng zawng lak vek tuma a beihna kawngah beiseina a la nei thei zel a, US Open-ah Tallon Griekspoor hnehin third round a thleng.

Djokovic hian 6-2, 6-3, 6-2-in Griekspoor lakah hian hnehna a chang a, kum khat chhunga Australian Open, French Open, Wimbledon leh US Open la vek thei parukna nih a tum mek a, third round-ah hian Kei Nishikori a hmachhawn leh dawn a, 2014 runner-up Nishikori hian 7-6 (7-3), 6-3, 6-7 (5-7), 2-6, 6-3-in American Mackenzie McDonald a hneh a ni.



Djokovic khing pha thei tur zinga rin, fourth seed Alexander Zverev pawhin hnehna la chang zelin, darkar khat leh minute 14 chhungin Albert Ramos-Vinolas chu 6-1, 6-0, 6-3 a hneh a, hei hi men’s singles match-a

inhneh rang ber an ni.

Sixth seed Matteo Berrettini chuan 7-6 (7-2), 4-6, 6-4, 6-3-in Corentin Moutet a hneh a, Berrettini hian Ilya Ivashka a hmachhawn leh dawn a, Ivashka hi Vasek Pospisil laka 6-3, 6-4, 7-6 (7-5)-a chakin third round hi a thleng a ni.



Andreas Seppi pawhin 10th seed Hubert Hurkacz hnehin third tounr a thleng a, 13th seed Jannik Sinner chuan 6-3 7-6 (7-2) 6-7 (6-8) 6-4-in Zachary Svajda a hneh bawk a, Sinner hian 17th seed Gael Monfils a hmachhawn leh dawn a, Monfils hian Steve Johnson hnehin third round a thleng a, Seventh seed Denis Shapovalo pawh Roberto Carballes Baena laka hnehna changin, third round-ah Lloyd Harris a hmachhawn ang.