World number one Ashleigh Barty chuan Danish tleirawl, Clara Tauson hnehin US Open hmeichhe singles

third round a thleng.

Barty hian Grand Slam match-a vawi 50 hnehna a channa ni tur hian Tauson hi 6-1, 7-5-in a hneh a, third round-ah hian American Shelby Rogers a hmachhawn leh dawn a ni.



Grand Slam title pathum la tawh, Angelique Kerber pawhin Anhelina Kalinina hnehin, third round-ah 2017 champion Sloane Stephens a hmachhawn leh dawn a, Canadian sixth seed Bianca Andreescu chuan 6-4, 6-4-in Louis Armstrong a hneh a, 2019 US Open champion Andreescu hian third round-ah Belgian world number 104 Greet Minnen a hmachhawn dawn a ni.



Polish seventh seed Iga Swiatek chu chu a chak lo teuh hle a, set hmasa ber a hloh hnuah second set-ah hnehna a chang hram a, Fiona Ferro chu 3-6, 7-6 (7-3), 6-0-in a hneh a, 28th seed Anett Kontaveit nen third round-ah an inhmachhawn dawn a ni.



10th seed Petra Kvitova pawhin a hnampui Kristyna Pliskova chu 7-6 (7-4), 6-2-in a paltlang a, 17th seed Maria Sakkari a hmachhawn leh dawn a, Pliskova phir-pui, world number one hlui, fourth seed Karolina Pliskova pawhin third round thlengin Ajla Tomljanovic a hmachhawn leh ang.