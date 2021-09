Central sawrkar leh NEC hnuaia project hrang hrang kalpui mek thlirho

Nimin khan Chief Secretary Lalnunmawia Chuaungo leh Addl. Chief Secretary JC Ramthanga-te hovin SAD Conference Hall MINECO-ah Ministry of DoNER, NEC, NESIDS, Special Assistance to States for Capital Expenditure (SASCE) hnuaia project hrang hrang 77 kalpui mek te thlirho a ni a, Department hrang hrang hotulute telna he meeting-ah hian project thlen chin te, hmabakte leh harsatna awmte thlirho a ni bawk.

Meeting-ah Chief Secretary chuan thuhmahruai sawiin, Central sawrkarin sum a thawh project kalpui mekte chu a hun taka zawhfel a pawimawh a, a hun taka thawh zawh chuan a lehpekah pawh a funding agency aṭangin project dil a awlsam ṭhin, a ti a. Department-te chu project reng reng uluk taka vil a, harsatna awmte leh an chinfel theih loh thil a awm a nih chuan chungte chu ngawihbo pui mai lova hotulu sang zawkah leh ama hnenah pawh rang taka thlen vat ṭhin turin a chah a ni.

Meeting-ah hian Planning & Programme Implementation Secretary Lalmalsawma Pachuau chuan project hrang hrangte dinhmun a tarlang a, Chief Secretary hovin Department hotulu te chuan an project thlen chin, hmabak leh harsatna awmte chu sawiin, Chief Secretary zawh belhnate an chhang a, Chief Secretary chuan a bik takin NEC project ṭhenkhatte chu a funding a tawp tawh dawn avangin nakum March hmaa zawhfel a nih ngei theih nan Department-te chu chak taka heng project-te hi vil turin a hrilh a ni.

Tunah hian Mizoramah NLCPR hnuaiah project 21, NESIDS hnuaiah project 5, NEC hnuaia project 27 leh SASCE hnuaiah project 24 thawh mek niin, tun thla thum kaltaah khan NLCPR hnuaia project 4, NEC hnuaia project 5 leh SASCE hnuaia project 4-te chu zawhfel a ni tawh tih meeting-ah hian tarlan a ni a, North East Space Application Centre nena inthlunzawma project-te vil dan tur ruahmanna kalpui mek pawh meeting ah tarlan a ni bawk.