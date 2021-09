CM-in raltlante chhawmdawlna pe turin PM a dil nawn leh

Chief Minister Zoramthanga chuan Nilaini khan Prime Minister Narendra Modi hnenah Myanmar aṭanga Mizorama raltlan awmte chhawmdawlna pe turin a ngen nawn.

Zoramthanga hian Prime Minister hnenah hian Myanmar raltlan hi 15,000 chuang Mizoramah an awm mek nia sawiin, tun mai a an harsatna sukiang a, an mamawh phuhrukna atan cheng vaibelchhe 10 pe nghal turin a ngen a. Raltlante ei leh in tur atan cheng vaibelchhe 5, an chen lailawkna tur siamna atan cheng vaibelchhe 3 leh damdawi a enkawlna senso atan cheng vaibelchhe 2 dilin a vaiin cheng vaibelchhe 10 a dil a ni.

Hemi hma lam hian Chief Minister leh Planning Board Vice Chairman H. Rammawi bakah Chief Secretary Lalnunmawia Chuaungo te chuan sawrkar laipui-ah hian raltlante ţanpui tura ngenna an lo thehlut tawh a. Mizoram sawrkarin palai hial tirin, MP pahnihte pawhin thuneitu engemawzat an lo dawr tawh a ni.