Covid-19 dona atana Serchhip District-a Incident Commander tur ruatna tidanglam

Lalmuansanga Ralte, Deputy Commissioner, Serchhip District chuan Serchhip District chhunga Magistrate-te Covid-19 dona atana Incident Commander a ruatna tihdanglam thu a chhuah.

Incident Commander leh an bial turte chu:-

Amol Srivastava, SDO(C), Thenzawl (Ph. No. 9801832455) – Thenzawl Town, Buangpui, Neihloh, Zote ‘S’, Kanghmun ‘S’ C.Laltleipuii, SDO(Sadar), Serchhip (Ph No. 9862860325) – New Serchhip North, New Serchhip South, P&E Lairinchhani Ralte, E.O/BDO, Serchhip (Ph. No. 9856861252) – Keitum, Bungtlang, Thinglian, Hmunzawl, Rullam, Lungpho, Ngentiang, Hualtu, Kawnpui North, Kawnpui Asvin Chandru A, SDO(C), N.Vanlaiphai (Ph. No. 9487014139) – N. Vanlaiphai, Lungkawlh, Sialsir, Bawktlang, Lungchhuan Lalzikpuii, S.O., LR&S, Serchhip (Ph. No. 9612034469) – Chanmari, Vengchung, Hmar Veng, Field Veng C. Zadailova, DCSO, Serchhip (Ph. No. 9436154116) – Chhiahtlang North, Chhiahtlang South, Khawbel, Hmuntha, Thentlang, Sialhau, Vanchengte, Chhingchhip, Mualpui Chhingchhip H. Lalhruaitluanga, BDO, E. Lungdar (Ph. No. 8131852226) – E. Lungdar, Mualcheng, Leng, Sailulak, Khawlailung, Piler, Chekawn F. Lalnisai, SDC, Serchhip (Ph. No. 7048922407) – Buhkangkawn. Baktawng, Chhuanthar Tlangnuam, Khumtung, Hmawngkawn, Hriangtlang, Dinthar, Darnam, Chhim Veng

Heng Incident Commander-te hian an bial chhunga Covid-19 chungchanga inkhuahkhirhna kenkawh danah a hnuai mi ang hian hma an la ang.

1 VLTF-te’n an bial chhunga Covid-19 kaihhnawiha harsatna leh hriatchian duh an neih chian bialtu Incident Commander theuhte biak pawh thin tur a ni.

2) Incident Commander-te’n an bial chhunga Covid-19 Executive Duty, Police duty leh VLTF-te duty dante an enfiah thin ang a, tul leh mamawh ruahmanna an siampui thin ang.

3) Covid 19 dona atana thawktu sawrkar Department hrang hrangte nen a tul anga inbe pawpin hma an la ho ang.

4) Incident Commander te’n an bial chhunga Community Quarantine Center leh Community Covid Care Center-te a tul angin an enpui thin ang.

5) Incident Commander-te hian an bial chhunga thil thleng hmalak zui ngai a awm chuan District Administration-ah rang takin an thlen thin ang.