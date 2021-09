Covid-19 dona kawnga sawrkar hmalakna thlirho

Health Minister Dr. R. Lalthangliana hovin nimin (15.9.21) khan Mizorama Covid-19 hripui leng mek dona kawnga sawrkar hmalakna chi hrang hrang thlirho a ni.

Meetingah hian Dedicated COVID Hospital-Zoram Medical College (ZMC) hotute chuan ZMC a COVID-19 veite enkawlna ward 8 a khum awmte chu khat deuh reng mahse harsatna lian em em an tawk rih lova, ICU erawh a khat hneh hle an ti a, ICU khum an inchan loh nasat avangin an lu a hai takzet tih an sawi a ni.

An zirchiannaah ZMC-a COVID-19 vanga thi zinga zaa 55 hi kum 60 chung lam an ni a, kum 18 – 44 hi zaa 23 niin, kum 45 – 60 hi zaa 20 an ni. Nunna chan zinga zaa 66 hi mipa niin Aizawl khawpuia cheng zaa 71.60 an ni.



ZMC-a COVID-19 hri kai boralte hi chawhrualin ni 11.65 damdawi in a enkawl an ni a, admit tirha symptom nei lo, a hnua nei ta nunna chân hi zaa 7 an ni. Nunna chânte symptom neih langsar zual chu khawsik, thawhah, khuhro, SPO2 hniam, kawṭhalo, chau, hrawkna leh taksa kham an ni a. Natna benvawn nei hi zaa 80 an ni. Nunna chân zinga zaa76 hi positive anni tih hriatchhuah aṭanga ni 5 chhunga admit an ni a, heng zinga zaa 55 hi positive an ni tih hriatchhuah ni la la a admit an ni.

COVID-19 hri kai nunna chante hi hri kai hmuhchhuah aṭangazaa 0.33 an nih lain India ram average hi zaa 1.33 a ni thung.

Meetingah hian COVID-19 dona kawnga hmalakna hrang hrang sawiho niin rawtna chi hrang hrang siam a ni a, Containment Zone ruahman chungchang leh restricted area kalpui dan chungchangte pawh sawiho niin, sample test kalpui mek danah ngaihdan leh rawtna hrang hrang ngaihthlak a ni a, ZMC-a ICU tihlen chungchangte, hrikaite enkawl dan (treatment protocol) chungchangte sawiho a ni bawk.