CSS Hindi teacher 541 leh MS Headmaster 24 la thar

School Education Minister Lalchhandama Ralte chuan CSS Hindi zirtirtu 541 leh Middle School Headmaster 24 lak thar an ni a, High School Headmaster 62 kaisantir an ni a ti.

Nimin, Zirtirtute Ni, puala thuchah a sawiah Minister hian he thu hi a sawi a, Minister chuan zirtirtute zahna chibai a buk tih a sawi a, Mizoram sawrkar chuan hripui leng karah pawh zirna a ngaih pawimawh thu sawiin, zirlaite hmakhua ngaihtuahin Zirtirtu indaihlohna phu hruk kawngah nasa takin hna a thawk a ti.

Lalchhandam Ralte chuan Zirtirtute chu ram leh hnam hmasawnna leh, changkanna kawng min zawhtirtu an ni a, chawimawi an phu a ni a ti a, Zirtirtute hna chu a pawimawh em em a, nakin maia ram hruaitu tur leh eizawnna kawng dap thei tura zirlai naupangte kawng kawhhmuha, hruaitu hna ropui thawktu an ni a, chuvangin sawrkarin an pualin ni bik a siam hial a ni a ti bawk. Kumin zirtirtute ni chu Pathianni a nih avang leh hripui leng avangin ropui taka lawm a remchang lo a, hun hmasa lamah te chuan an pualin programme siam thin a ni a, nikum leh kumin ah Zirtirtute ni hi Covid-19 hripui leng avangin a huhova hman a rem ta lova, Zirtirtu zahawm tak tak leh zoram mipuite hriattthiamna an dil tih a sawi bawk.

Minister chuan State Working Committee-ten zirtirtu damlo ramchhung leh rampawn amite ṭanpuina tur sum a lak khawm thu pawh sawiin, zirtirtu 37 hnenah ṭanpuina pek an ni a ti a, Zirtirtute chu an thlen chin ṭheuhah hmasawna, chhuan lo la awm leh zel tur hnenah an thiamna leh an theihna hlan thar zel turin leh inpekna thar nen thawk chhunzawm turin a ngen tih a sawi bawk.

Zirtirtute Ni hi Pathianni a nih avangin hmun ṭhenkhatah chuan Zirtawpni khan lawm a ni.