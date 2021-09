Dan lova periodic patta siam tumna a awm lo:Revenue Minister

Nimin (13.9.2021) khan Land Revenue & Settlement Minister Lalruatkima chuan chanchinthar lakhawmtute a office chamber-ah kawmin, NH 6/306 siamṭhat turah Dan lova Periodic Patta siam tumna a awm lo tih a sawi.

Lalruatkima chuan sawrkar laipuia Ministry of Road Transport & Highways (MoRTH) hnuaia National Highway Infrastructure Development Corporation Ltd. (NHIDCL) aṭangin ni 25.4.2020 khan NH 06/306 siamṭhat a nih tur chungchang lehkha dawn a ni tih a sawi a. An lehkha rawn thawn subject-ah ‘Development of Economic Corridors, Inter Corridors and Feeder Routes to improve the efficiency of freight movement in India under BharatmalaPariyojana (Lot-I) (Package-III) 4 lanning of Vairengte – Sairang (111 kms) NH-6/306 – Freezing of Land Transaction, allotment of new plots of Land & Recommendation for Competent Authority of Land Acquisition – Regarding.’ tih a ni. Lehkha hi e-mail a dawn a ni a, road alignment hi KMZ/KML & Auto CAD file-in an rawn dah avangin download theih a ni lova, an file-ah hian geo-coordinates tarlan a ni lo.

Road alignment hi an thlak tih hre lo in, kawng hi rehabilitate leh upgrade tur anga an lehkha subject-ah hian tarlan a nih avangin ni 27.05.2020 khan NH-06 leh NH-306 atan ni 1.06.2020 ah te Freezing Order hi tihchhuah a ni. Freezing Order-ah hian ram allotment thar pek leh Pass extension hi phal a ni lo.

Ministry of Road Transport & Highways (MoRTH) hian an acquire tur chungchanga hma la tura Competent Authority for Land Acquisition (CALA) ruatna hi ni 31.08.2020 khan NH-Act hnuaia Section 3(a) hmangin The Gazette of India-ah a chhuah.

NHIDCL hian ni 20.01.2021-ah lehkha rawn thawn lehin geo-coordinates anga freeze tha turin a rawn ngen leh a (Freezing Order chhuah hmasak-ah hian geo-coordinates a awm loh vang a ni). NHIDCL lam hian a hmaa Mizoram sorkarin Freezing Order notification a lo chhuah tawh ni 27.05.2020 hnu lama ram pekte chu compensation an pek theih dawn loh thu an rawn sawi bawk a ni.

Section 3(A) of NH Act hi MoRTH hian The Gazette of India-ah ni 24.03.2021 khan chhuahin, Bhoomirashi Portal-ah an update nghal bawk a ni. Hei hi ram lak tur Pass/Ram neitute tarlanna Preliminary Notification a ni. Hei hi Final notification ni lovin, Acquisition atana bultanna a ni.

Ni 20.01.2021-a NHIDCL-in Geo Coordinates anga Freeze tha tura an rawn ngen angin 7th April, 2021-ah Notification Road alignment thar tur atan Land Freezing Order hi tihchhuah that leh a ni a. He Notification/Order ah hian ni 27.05.2020 hma lama ram dilna dawn tawh chu Dan anga process tur tih a nih bakah Provision thar siam/dah a ni, hetiangin : ‘Ram enkawl tha, eizawnna leh chhungkaw chawmna atana ram lo hmang, Revenue danin Valid pass nei lo ni anga a sawi leh ngaih, chutiang an lo awm a nih chuan an ram awmna Village Council President leh Settlement Officer (District) ten an Certified/Hriatpui chuan Valid Pass issue tur a ngaihtuah theih a ni ang. Mahse, heng Documentary Proof te hi a dik lo a nih chuan a Certified/Issue tu chungah The Mizoram Land Revenue Act, 2013 Section 33 sub-section 1 Clause (b) leh (c) leh hemi chungchang dan hman laiin a sawi angin hremna pek an ni ang.’

MoRTH-in Section3(A) of NH Act hmanga Notification a chhuah tawh chuan Land Acquisition Dan (The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (RFCTLARR, Act) hnuaia Section 26-ah Land/Market value chhut nan notified ni hi hman tur a nih thu a tarlang bawk a ni. (“the date for determination of Market value shall be the date on which the notification has been issued under Section 11 (corresponding to Section 3(A) of NH Act)”). Section 3 (A) of NH Act hnuaia Notification a chhuah tawh chuan Compensation la ve tura inngai mahse Valid/Revenue Pass neilote hian Land value an dawng thei dawn lo tihna a ni. Hei tak hi NH 06/306 siamthatna tur atana ram eichhiat tur neitute Valid Pass nei si lote manganna chu a ni ta a. The Mizoram (Land Revenue) Act, 2013 (MLR) chu siamthat (Amend) niin Notification hi ni 21.04.2020 khan chhuah a ni. Amendment-ah hian MLR Act, 2013-ah Section 17(A) belh a ni a. State chhungah hian mi engemawzat ram pass (Valid Pass) nei lo mahse lo enkawl ve reng an tam hle a, hetiang phalna nei lova ram enkawl hi a enkawltu tan pawh a him loh bakah Sawrkar pawhin Revenue a lak theih loh avangin engemaw chenah Revenue hi a chan bawk a ni. MLR Act 2013 Section 17(A) hi chutiang neitu nihna pawh nei lo a ram lo enkawltute Pass siamsak theih dan tur chungchang chu a ni. He Section ang hian Mizoram pum (Revenue Laws dang an neih avangin Autonomous District Council area tel lovin) tuamchhuah vek tum a ni. Amaherawhchu, thawktu indaih lohna avangin a rualin tih vek theih a ni lo a. Kolasib District atangin bul tan a ni a, Kolasib District-ah MLR Act, 2013 Section 17(A) anga hmalak mek a ni.

MLR Act, 2013, Section 17(A) hnuaia hmalaknaina a tum leh kalpui mek hi National Highway siamthat tura hmalak mek nen hian inzawmna a nei lo. Ram pum hi he Section hnuaiah hian regularized tum a nih angin, tuna Kolasib District hi zawhfel a nih veleh District dangah pawh a tahtawla regularization tih chhoh zel tum a ni.

MLR, Act, 2013 Section 17(A) kum 2020 ami (NH 06/306 siamthatna tur atana information awmhma) atana hmalakna kal lai lo awm bawk leh NH 06/306 siamthatna tur hmalakna a lo innanga. Hei hi remchanga hmangin Sawrkar chuan National Highway siamna tura ram tihchhiat tur neitute kut benga an awm a duh loh avang leh an ram lo enkawl mekte an thlahtute atanga eizawnna atana an lo hman tawh leh hman mek hian hlutna (Land value) nei ve se tiin Dan hnuaiah tho kawng a zawnpui zawk a ni. He sorkar hmalakna hi a hlawhtling ngei ang tih erawh a la sawi theih loh a ni.

LR&S Minister Pu Lalruatkima chuan Dan lova Pass pek tum mi 71 lai awm anga sawi hi sorkar leh Department lamin tun thlengin engmah a hre lo a, a awm a nih chuan chung mite dilna chu uluk takin endik a ni ang a, a tul chuan Cancel thleng pawhin hmalak a ni ang a ti. Dan lova Periodic Patta siam tumna a awm loh thu leh Dan ang thlapin ram neitu dik tak leh kuthnathawktute tan erawh Valid pass siam sak tum a nih thu a sawi a. Sawrkar siamtu chu mipuite an nih angin, an tana theihtawp chhuah hi sawrkar mawhphurhna pawh a ni bawk a, hei hi a lo hlawhtlin theih hlauh chuan chhungkaw tam tak sum lakluh a tipung ang a, Sawrkar sum lakluh (Revenue) pawh a tipung dawn a ni (as per MLR Rules, 2013 Section 47(4)). Mi mangang leh tanpui ngaite tan Sawrkar hi a ding zel dawn a ni a ti.