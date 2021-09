Tunhnai khan Mizoram University Environmental Science Department hnuaiah Serchhip DUDO hna chelh lai Albert Vanlalliantluanga chuan Doctorate Degree (Ph.D) a hmu thar a, a Thesis chu “Impact of Solid Waste disposal on Soil characteristics in Kolasib Town, Mizoram” tih a ni. A Supervisor hi Prof. B.P. Mishra a ni.