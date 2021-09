Electric bill san chhan chhiah thar hman vang:P&E Minister

Power & Electricity Minister R.Lalzirliana chuan tunlai electric bill pung uchuak nia sawi chu Electricity chhiah thar hman a nih vang a ti.

Nimin session-a zawhna chhangin Lalzirliana chuan electric bill punna hi zaa 20.7 a ni a ti a, Covid-19 hrileng avanga Sawrkarin mipui chetvel khuahkhirhna khauh taka a siam avangin Bill counter hawn theih a ni lo a, Online a bill pe chu a tlêm zawk an nih avangin bill hnuhnung berah thla 3/4 bill tlingkhawmte a awm avangin bill hi pung uchuak angin a lang a ni a ti.

Minister chuan Covid-19 hrileng avanga sawrkarin mipui chetvel khuahkhirhna khauh tak a siam avangin Meter Reader-ten Energy meter reading an lak theih loh avangin April, May, June leh July thla-a electric chhit mante chu JERC (M&M) Supply Code Regulations, 2013-in a sawi angin reading lak pangngai laia consumer-ten thla 3 chhunga electric an hman aṭanga thla khat awm zat chhut chhuakin Provisional bill siam a ni a ti a. Meter reading laksual palh emaw bill siamsual palh avanga bill sang zual nia hriatte chu a theih anga endika siamṭhat ngaite siam zel a ni a ti bawk.

P&E Minister Lalzirliana chuan Department hlawh leh sum hmanral zawng zawng phuhru thei tur berin tuna rate thar chu siam a ni tih sawiin, sawrkarin zaa 41.92 a tihsan a tum dan a ni a ti a, bill tihsan a lo nih chuan thawktute hlawh inenkawlna tur alo phuhru ve thei dawn tih sawiin, power an leinaah sawrkar pawisa tibuai lo zawnga kal an tum tih a sawi a, department-in power leina pawh an neih ve theih a beisei tih a sawi bawk.

Minister chuan Power lei nan sawrkarin thlatin cheng vaibelchhe 31 – 35 inkar an hmang ṭhin tih a sawi a, Consumer hnena bill siam cheng vaibelchhe 30 – 40 inkarah hmun 3-a ṭhena hmun 2 vel chauh a lo let ṭhin a ti a, BPL tan electric bill vawi 1 tihtlem a lo ni tawh tih sawi bawkin, central aṭanga cheng vaibelchhe 7 ṭanpuina an dawn atangin BPL tan electric bill tihhniam a lo ni tawh a ti.